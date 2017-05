Kompetisi IJSL 2017 Gelar Kick Off Perdana

Metrotvnews.com, Jakarta: Gong kompetisi Indonesia Junior Soccer League (IJSL) 2017 telah dibunyikan. Perhelatannya berlangsung di Lapangan Sepak Bola GOR Ciracas, Jakarta Timur pada Minggu 7 Mei pagi WIB.



IJSL digelar untuk membina bibit muda sepak bola Tanah Air mulai dari kategori U-8, U-10, dan U-12. Namun berhubung adanya keterbatasan jumlah lapangan, maka kompetisi hari pertama ini hanya mempertandingkan 20 tim dari kategori U-12.

Klik di sini: FIFA Cabut Sanksi Larangan Tampil Messi di Laga Internasional

Klik di sini: Pemain Timnas U-22 Latihan Transisi Menyerang dan Bertahan

Kick Off Perdana Kompetisi IJSL 2017 pic.twitter.com/RuiHcwr4AM — Kautsar Zamrocknight (@Zamronice) May 7, 2017

Berdasarkan pantauan, jalannya kick off hari pertama bergulir sesuai waktu yang telah dijadwalkan, yakni sekitar pukul 08.00 WIB. Seluruh tim yang tampil dipastikan tidak ada yang absen, kemudian sambutan para orang tua pun cukup positif.Dikarenakan kompetisi usia dini, maka format pertandingan dan besarnya lapangan pun berbeda dengan laga sepak bola dewasa maupun usia muda. Seperti dijelaskan salah satu panitia, besar lapangan yang digunakan adalah 60x40 meter.Kemudian, tim yang saling bertanding juga bukan 11 vs 11 pemain atau hanya 9 vs 9. Durasi pertandingannya tetap menggunakan dua babak, namun per babaknya hanya melahap waktu 15 menit.Meski menggunakan format pertandingan berbeda, cara panitia membungkus kompetisi ini terbilang profesional. Pasalnya, wasit yang didatangkan berasal dari kalangan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta jurusan olahraga, dan terdapat tim medis juga.Perhelatan kompetisi IJSL hari pertama ini diprediksi bakal berjalan seru dan akan selesai sesuai jadwal sekitar pukul 17.00 WIB. Apalagi, kondisi lapangan yang becek atau teriknya sinar matahari tidak menyurutkan semangat bertanding para pemain yang tampil.(FIR)