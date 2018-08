Ibrahim Conteh Berubah Posisi Jadi Second Striker

Semarang: Bermain di Piala Indonesia 2018, gelandang PSIS Semarang Ibrahim Conteh bakal berposisi sebagai second striker. Laskar Mahesa Jenar memang akan membawa pemain lapis kedua untuk menghadapi Persab Brebes di Stadion Karangburahi, Brebes, Jawa Tengah, Jumat 10 Agustus 2018 besok.



Pelatih PSIS Semarang Vincenzo Alberto Annese mengatakan, para pemain lapis keduanya tidak kalah tangguh dengan pemain inti yang disiapkan menghadapi Bhayangkara FC di lanjutan Liga 1.

"Kita konsentrasi melawan Bhayangkara di Liga 1. Piala Indonesia merupakan permainan kedua," katanya usai latihan di Lapangan Terang Bangsa Semarang, Jawa Tengah, Kamis 9 Agustus 2018.

Ia mengungkapkan akan mencoba Ibrahim Conteh menjadi striker saat melawan Persab Brebes."Conteh second striker, ide yang sangat baik. Kami memperkirakan akan ada gol. Kami akan mencoba formasi 4-2-3-1," ungkapnya.Ibrahim Conteh awalnya mendaftar di PSIS Semarang memang untuk posisi penyerang. Namun, pada akhirnya pemain asal Sierra Leone itu dipasang menjadi gelandang tengah."Biasanya saya bermain jadi gelandang, ini posisi baru di PSIS,"ujarnya.Ia menceritakan, pernah menjadi striker sebelum bergabung dengan Laskar Mahesa Jenar, dan tidak perlu adaptasi terlalu lama."Tidak perlu adaptasi, sudah biasa. Awal bermain jadi second striker, ini untuk bermain di Brebes jadi second striker," terangnya.

(RIZ)