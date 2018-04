(VIDEO) Kepala Seorang Bocah Terjepit Pagar saat Saksikan Timnas

Bogor: Kepala seorang bocah terjepit pagar saat saksikan pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain, Jumat 27 April. Insiden itu terjadi pada injury time babak pertama.



Timnas menghadapi Bahrain untuk memainkan laga pertama turnamen mini PSSI Anniversary Cup 2018. Antusiasme pendukungnya mencakup semua kalangan tanpa mengenal usia maupun golongan.

Belum diketahui dengan jelas nama bocah yang mengalami insiden terjepit pagar tersebut. Akan tetapi, dia memang terlepas dari pengawalan orang tuanya saat memberikan dukungan bersama seorang teman yang sepertinya seumuran.



Bocah tersebut sempat berteriak kesakitan ketika terjepit pagar pembatas Stadion Pakansari, Bogor. Suaranya memancing suporter lain dan ibunya untuk memberikan pertolongan.



Lantaran kepalanya tidak bisa ditarik ke dalam, sang bocah baru bisa terselamatkan setelah tubuhnya di dorong dan diangkat keluar pagar. Menariknya, bocah tersebut tidak menangis saat kepalanya terjepit.



Pertandingan Indonesia vs Bahrain sendiri akhirnya berakhir dengan kekalahan 0-1. Jelang laga berakhir, Rezaldi Hehanusa bahkan menerima kartu merah.

(KAU)