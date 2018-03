Jadwal Liga 1 Hari Ini: PSM Jamu PSIS, Borneo Tantang Sriwijaya

Jakarta: Lanjuta pekan pertama Liga 1 Indonesia musim 2018 kembali bergulir, Minggu 25 Maret. Hari ini, beberapa laga panas akan berlangsung diantaranya PSM Makassar yang akan menjamu PSIS Semarang, dan Borneo FC yang menantang Sriwijaya FC.



PSM yang menjadi salah satu kekuatan di Liga 1 musim 2017 lalu akan meladeni pendatang baru musim 2018, PSIS di Stadion Andi Mattalatta. Apalagi, tim yang finis di posisi ketiga klasemen musim 2017 itu saat ini sedang dalam performa baik.

Selama pramusim lalu, PSM sempat menjajal kekuatan beberapa tim besar. Termasuk kemenangan 1-0 atas Persib Bandung di Piala Presiden 2018 lalu.

Laga panas juga akan tersaji di Stadion Segiri, Samarinda, kala Borneo FC akan menghadapi Sriwijaya FC. Laga ini bisa menjadi ajang pembalasan dendam Pesut Etam yang sempat dikalahkan Laskar Wong Kito di ajang Piala Gubernur Kaltim 2018.Namun, hal itu tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya, Sriwijaya yang digadang menjadi calon juara Liga 1 musim ini terus memperlihatkan performa apik.Dari 12 laga pramusim, Sriwijaya hanya mengantongi tiga kekalahan. Sisanya, tim asuhan pelatih Rahmat Darmawan itu mampu memborong delapan kemenangan dan sekali imbang dari pertandingan di Piala Presiden 2018 dan Piala Gubernur Kaltim 2018.Satu lagi laga yang tak kalah menarik adalah Persebaya Surabaya yang akan menjamu Perseru Serui di Stadion Gelora Bung Tomo. Persebaya yang baru promosi dari Liga 2 musim lalu tentu menargetkan kemenangan perdana di Liga 1.Performa Green Force di pramusim pun cukup baik untuk modal mengarungi Liga 1. Dari sembilan laga pramusim, Persebaya berhasil meraih enam kemenangan, satu kali imbang, dan dua kali kalah.15:30 WIB - PSM Makassar vs PSIS Semarang (Live Indosiar)18:30 WIB - Persebaya vs Perseru (Live Indosiar)18:30 WIB - Borneo FC vs Sriwijaya FC (Live Vidio.com)(REN)