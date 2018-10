Empat Pemain Persib dan Persija Ikut Diberi Sanksi

Jakarta: Persib Bandung dan Persija Jakarta tidak bisa memainkan sejumlah pemain utamanya di lanjutan Liga 1 Indonesia 2018. Itu terjadi karena adanya sanksi dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.



Sanksi diberikan karena para pemain dari kedua tim tampil kurang sportif saat memainkan pekan ke-23 Liga 1 Indonesia 2018. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu 23 September lalu.

Persib memang keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2 dalam laga tersebut. Namun, tren positif itu mereka raih dengan susah payah karena Persija memberikan perlawanan sengit di sepanjang laga.



Saking sengitnya pertandingan, permainan kasar dari kedua tim tak terhindari. Oleh karena itu, empat Persib dan Persija harus rela disanksi Komdis PSSI. Namun khusus Maung Bandung, terdapat satu ofisialnya juga yang terlibat.



Sanksi diputuskan berdasar hasil rapat Komdis yang diumumkan PSSI pada Selasa 2 Oktober. Selain menyasar pemain, Komdis juga telah memberikan sanksi kepada semua pihak yang terlibat atas tewasnya suporter Persija Jakarta, Haringga Sirila.



Berikut daftar pemain Persib dan Persija yang disanksi Komdis PSSI:

1. Pemain Persib Bandung, Jonatan Jesus Bauman

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: Menyikut pemain lawan

- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 2 (dua) pertandingan



2. Pemain Persib Bandung, Ezechiel Ndouasel

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: Menyikut dan dengan sengaja mendorong kepala pemain lawan

- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 5 (lima) pertandingan



3. Pemain Persib Bandung, Ardi Idrus

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: Terlibat keributan dengan pemain lawan

- Hukuman: Teguran keras



4. Pemain Persib Bandung, Bojan Malisic

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: Menendang pemain lawan

- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 4 (empat) pertandingan



5. Ofisial Persib Bandung, Fernando Soler

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: Mengintimidasi wasit dengan kata-kata ‘Kalau Persib tidak menang, maka kalian tidak bisa keluar dari stadion’

- Hukuman: Sanksi larangan memasuki stadion hingga musim kompetisi 2018 berakhir.



6. Pemain Persija Jakarta, Riko Simanjuntak

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: Terlibat keributan dengan pemain lawan

- Hukuman: Teguran keras



7. Pemain Persija Jakarta, Sandi Darma Sute

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: Dengan sengaja menjatuhkan pemain lawan

- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 3 (tiga) pertandingan



8. Pemain Persija Jakarta, Ismed Sofyan

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: Menendang kaki pemain lawan

- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 3 (tiga) pertandingan



9. Pemain Persija Jakarta, Renan Da Silva

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Tanggal kejadian: 23 September 2018

- Jenis pelanggaran: Menyikut pemain lawan

- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 2 (dua) pertandingan





(KAU)