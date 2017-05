Nyanyian The Jakmania Cilik Menyemangati Pemain Persija Latihan

Metrotvnews.com, Bekasi: Ada pemandangan menarik ketika Persija Jakarta melakoni latihan di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat, jelang pertandingan melawan Madura United. Sekolompok anak kecil pendukung tim Macan Kemayoran dengan setia menyaksikan tim kesayangan mereka berlatih.



Persija akan menghadapi tamunya Madura United pada pekan keempat Liga 1, Kamis 4 Mei malam WIB. Mereka menjalani sesi latihan pada sore hari sekaligus uji coba lapangan Stadion Patriot.

Latihan awalnya tertutup. Kemudian latihan dibuka untuk wartawan dan para penonton yang memang ingin menyaksikan latihan tim Macan Kemayoran. Di tribun stadion, terlihat segelintir The Jakmania melihat jagoan mereka berlatih.Namun, sesuatu menarik perhatian di tribun stadion adalah adanya sekitar 10 anak kecil memakai atribut Persija dan membawa bendera menyanyikan yel-yel The Jakmania. Mereka tak henti bernyanyi selama pemain Persija latihan. Sesekali mereka meneriakkan nama para pemain."Siapa yang suruh melawan Persija, Siapa yang suruh melawan Persija" demikian lirik yang dinyanyikan suporter cilik itu sambil mengibarkan bendera berlogo Persija.Ya, tambahan semangat dari The Jak kecil diperlukan bagi Ismed Sofyan dan kawan-kawan. Pasalnya, mereka harus bangkit meraih kemenangan kontra Madura United. Di pekan ketiga, Ismed dkk harus takluk dari tamunya PSM Makassar dengan skor 0-1.(RIZ)