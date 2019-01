Tinggalkan Persebaya, OK John Merapat ke Kalteng Putra

OK John merupakan pemain naturalisasi sehingga tidak akan mengganggu kuota pemain asing Kalteng Putra. Kehadiran bek 36 tahun ini diharapkan bisa memperkuat lini belakang Kalteng Putra yang akan promosi ke Liga 1 musim 2019.



Jakarta: Kalteng Putra terus berbenah jelang tampil di kompetisi Liga 1 musim 2019. Teranyar, klub yang baru promosi itu mendatangkan bek veteran, Onoriode Kughegbe John atau lebih dikenal dengan nama OK John.

Pengumuman bergabungnya O.K John ke Kalteng Putra diumumkan secara resmi melalui akun instagram Kalteng Putra @Kaltengputra_news pada Kamis, 17 Januari 2019.



"Kerangka tim Kalteng Putra mulai terbentuk, perlahan namun pasti, tidak ada yang instan, semua butuh proses, perjuangan dan pengorbanan (waktu , tenaga, pikiran dan juga finansial). CEO Kalteng Putra, H. Agustiar Sabran ingin memberikan tim yang terbaik untuk Kalteng Putra, mohon dukungan dan doanya," demikian tulis Kalteng Putra di akun instagramnya.



Bergabungnya OK John ke Kalteng Putra cukup mengejutkan. Sebab, sebelumnya pemain berusia 36 tahun ini santer dikaitkan bakal bergabung dengan PSMS Medan yang terdegradasi ke Liga 2.Kehadiran OK John yang sudah cukup berpengalaman di kompetisi sepak bola Indonesia diharapkan bisa membantu Kalteng Putra bersaing, atau setidaknya bertahan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Kebetulan, OK John juga merupakan pemain naturalisasi sehingga tidak akan mengganggu kuota pemain asing Kalteng Putra.Kalteng Putra merupakan salah satu klub yang cukup aktif dalam melakukan pembenahan skuat jelang tampil di Liga 1 musim 2019. Sebelum OK John, klub berjuluk Isen Mulang itu sudah merekrut sejumlah pemain anyar, di antaranya; I Gede Sukadana (Bali United), Rizky Dwi Febrianto (Madura United), Pandi Ahmad Lestaluhu (PS TNI) dan Ferinando Pahabol (Persebaya).Di sektor pelatih, Kalteng Putra juga tidak main-main. Mereka mendatangkan Gomes yang musim lalu sukses membawa Madura United mengakhiri kompetisi di posisi delapan.Kualitas Gomes de Oliveira dan sejumlah pemain anyar Kalteng Putra bakal diuji saat berhadapan dengan PSM Makassar di babak 32 besar Piala Indonesia pada 26 Januari 2019. Kalteng Putra akan bertindak sebagai tuan rumah di laga ini.(ACF)