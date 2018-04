Babak 1: Persib Unggul Lewat Sundulan N'Doussel

Bandung: Ezechiel N'Doussel kembali menjadi momok buat siapa pun lawan yang dihadapi Persib Bandung. Kali ini ia membobol gawang Borneo FC pada babak pertama saat kedua klub bertemu di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 21 April.



Persib tampil impresif. Mengandalkan duet Ezechiel N'Dousel dan Jonathan Bauman di lini depan, keduanya kerap menghadirkan ancaman ke gawang tim tamu yang dikawal Muhammad Ridho.

Tak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk mengungguli Borneo FC. Pasalnya Ezechiel langsung membawa Persib unggul ketika laga baru berjalan sembilan menit usai memanfaatkan umpan Ghozali Muharam Siregar.

Bagi pemain internasional Republik of Chad ini, gol ke gawang Borneo adalah yang kelima sepanjang kompetisi Liga 1 Indonesia 2018 digelar. Sekaligus membuat Persib unggul 1-0.Memimpin pertandingan, Persib enggan mengendurkan serangan. Kali ini Febri Hariyadi nyaris membawa Persib memperlebar keunggulan. Sayang sepakan bola dari sayap timnas U-23 ini masih bisa dimentaghkan Dirga Lasut.Borneo bukan tanpa peluang, mereka hampir saja menyamakan kedudukan saat Lerby menyodorkan bola kepada Abdulrahman di kotak penalti. Sayang tembakannya masih menyamping.Hingga peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir, keunggulan 1-0 Persib tak berubah.M. Natshir, Bojan Malisic (C), Victor Igbonefo, Ardi Idrus, Henhen Herdiana, Hariono, Ghozali Siregar, Febri Hariyadi, Oh Inkyun, Jonathan Bauman, Ezechiel N'Doussel.M. Ridho, Abdul Rahman, Azamat Baimatov, Diego Michiels (C), Mohamadou Alhadji Adamou, Abrizal Umanailo, Julien Alex Thomas Faubert, Mahadirga Lasut, Srdan Lopicic, Lerby Eliandry, Titus Bonai.(FIR)