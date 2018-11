Berkandang di Bali, Persib Ditumbangkan PSMS

Gianyar: Persib Bandung meraih hasil buruk pada laga pekan ke-29 Liga 1 Indonesia, Jumat 11 November. Lewat pertarungan yang sengit, Persib dipaksa menyerah 0-1 oleh tamu mereka PSMS Medan.



Stadion Kapten I Wayan Dipta dipilih Persib untuk menjamu PSMS pada pekan ke-29. Hal itu merujuk pada keputusan komdis PSSI sebagai sanksi akibat insiden tewasnya suporter Persija Jakarta saat kedua tim bentrok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api beberapa waktu lalu.

Tampil tanpa dukungan suporter, Persib menurunkan skuat terbaik dalam pertandingan ini. Striker andalan mereka Ezechiel Ndouassel dan Patrich Wanggai juga dimainkan sejak menit awal.



Sayangnya, kedua pemain ini tampaknya belum mampu menjawab ekspektasi Gomez. Ndouassel dan Patrich Wanggai terlihat kesulitan membongkar pertahanan PSMS Medan hingga babak pertama usai.



Usai jeda, PSMS nyaris unggul pada menit ke-48 melalui tendangan bebas Alexandros Tanidis. Namun hakim garis terlebih dulu mengangkat bendera karena ada pemain tim tamu yang berada dalam posisi offside.



Terus menekan pertahanan Persib, PSMS akhirnya berhasil mencetak gol pada menit ke-52. Gol dicetak oleh Felipe Martins usai memanfaatkan umpan Frets Butuan.



Persib mencoba merespons gol PSMS. Tiga menit berselang peluang didapat Ezechiel yang menanduk bola kepada Wanggai. Sempat menahan bola dengan dada, Wanggai kemudian melepaskan tembakan salto, namun arah bola masih melebar.



Pada sisa waktu yang tersisa Persib terus mencoba mencetak gol penyeimbang. Kali ini berkat kesigapan kiper PSMS, Abdul Rohim, skor 1-0 untuk keunggulan PSMS tetap bertahan hingga usai.



Berkat hasil ini Persib gagal memperkecil jarak dengan pesaing terdekat mereka, PSM Makassar. Mengoleksi 49 poin, Persib masih duduk di posisi kedua klasemen sementara Liga 1 2018 dengan tertinggal empat poin dari Juku Eja.



Sebaliknya, tambahan tiga poin ini membuat PSMS naik ke posisi 16 klasemen dengan torehan 33 poin.



Susuna pemain Persib vs PSMS Medan:



Persib: I Made Wirawan, Ardi Idrus, Bojan Malisic, Supardi (C), Tony Sucipto, Victor Igbonefo, Eka Ramdani ( 62 Atep Ahmad Rizal), Ghozali Siregar, Hariono, Ezechiel Ndouassel, Patrich Wanggai ( 73 Agung Milyadi ).



PSMS: Abdul Rohim, Alexandros Tanidis. Danie Pratama, Roni Fatahilah, Abdul Aziz, Fredyan Wahyu, Legimin Raharjo (C), Alwi Slamat, Rachmad Hidayat (90 Erwin Ramdani), Felipe Martins, Frets Butuan (83 Matsunaga).



