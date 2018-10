Imbangi Persipura, Persib Masih Kokoh di Puncak Klasemen

Jayapura: Satu poin berhasil diraih Persib bandung dalam lawatannya ke markas Persipura, Stadion Mandala, Jayapura, Senin 15 Oktober. Pertandingan pekan ke-25 Liga 1 Indonesia 2018 itu berkesudahan dengan skor 1-1.



Meski berstatus sebagai tim tamu, Persib Bandung tampil percaya diri. Mereka tampil menekan sejak awal pertandingan.

Laga baru berjalan empat menit, tim tamu mendapat peluang emas. Berawal dari Oh In-kyun yang memberikan umpan matang ke Muchlis Hadi. Sayang, tendangan Muchlis masih melambung.



Sementara Persipura masih kesulitan keluar dari tekanan dan hanya mengandalkan serangan balik.



Memasuki pertengahan babak pertama, Persipura mencoba bermain terbuka dengan mengandalkan kecepatan Hilton Moreira dan Addison Alves. Pada menit ke-37 Addison melakukan tembakan sambil memutar badan. Namun, arah bola masih mudah ditebak kiper.



Tidak mau kalah, Ghozali Siregar hampir membuat skor berubah pada menit ke-38. Namun sayang, sontekan kaki kirinya masih membentur tiang gawang Persipura.



Hingga peluit babak pertama dibunyikan, belum ada gol yang tercipta. Sampai turun minum, skor kaca mata tidak berubah.



Memasuki babak kedua, Persipura tetap mendominasi pertandingan dan kerap mengancam gawang Persib. Upaya Persipura akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-52. Berawal dari umpan silang Yustinus Pae, bola lalu diteruskan oleh Hilton Moreira menjadi gol.



Tertinggal 0-1, Persib langsung meningkatkan intensitas permainan dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-69. Ghozali Siregar berhasil menyambut umpan silang Eka Ramdani untuk membuat kedudukan imbang 1-1.



Addison hampir membuat Persipura kembali memimpin. Namun mantan pemain Persija Jakarta itu gagal memanfaatkan umpan Yustinus Pae dengan baik.



Sampai pertandingan berakhir, skor akhir 1-1 tetap bertahan. Tambahan satu poin ini membuat Persipura masih menempati posisi kesembilan klasemen sementara dengan torehan 34 poin. Sementara Persib Bandung masih kokoh di puncak klasemen dengan torehan 45 poin dari 25 pertandingan, mereka hanya berjarak satu poin dari PSM Makasar di urutan kedua.



Susunan pemain Persipura vs Persib Bandung:



Persipura: Dede Sulaiman; Yustinus Pae, Yohanis Tjoe, Ricardo Salampessy, Valentino Telaubun; Muhammad Tahir, Imanuel Wanggai, Ian Louis Kabes; Hilton Moreira, Addison Alves, Prisca Womsiwor.



Persib: Muhammad Natshir; Supardi Nasir, Victor Igbonefo, Syukur Fisabillah, Ardi Idrus; Hariono, Tony Sucipto; Ghozali Siregar, Oh In-kyun, Atep; Muchlis Hadi.



(ASM)