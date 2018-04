Indonesia Gagal Menang, Milla Justru Puji Anak Asuhnya

Bogor: Tim nasional Indonesia U-23 gagal memetik kemenangan pada laga kedua Anniversary Cup 2018 melawan Korea Utara, Senin 30 April malam WIB. Bagi Luis Milla, tim ini justru sedang berkembang.



Indonesia bermain baik pada 20 menit pertama dengan tekanan-tekanan ke pertahanan lawan. Akan tetapi, setelah itu tim asuhan Milla bermain gagap karena gagal mengembangkan permainan.

Korut menampilkan perlawanan yang baik. Mereka mampu merepotkan dan bertahan sangat baik yang membuat Garuda Muda minim peluang.



Meski belum memetik kemenangan, Milla justru memuji anak asuhnya. Dia juga menjanjikan anak asuhnya berkembang dalam waktu empat bulan.



"Tadi level adalah yg akan kita hadapi di Asian Games. Saya ucapkan selamat kepada pemain karena bermain baik. Mereka memiliki Intensitas dan atitude baik," ujar Milla kepada wartawan.



"Tim ini sedang berkembang. Mulai hari ini sampai 4 bulan ke depan tim saya akan makin baik," sambungnya.



Sementara itu, lini serang Indonesia tampak kurang menggigit karena kurangnya improvisasi. Milla mengungkapkan ada kombinasi build up dan serangan balik.



"Idenya itu adalah ada kombinasi dan build up. Kita lakukan counter attack. Korea kuat bertahan. Mereka serang kita serap serangannya dan balik menyerang. Yang kurang dari dua pertandingan terakhir adalah golnya. Kami ke depan akan mencoba kombinasi dan juga counter attack (untuk cetak gol)," pungkasnya.



