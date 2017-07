Ridwan Kamil Minta Bobotoh dan Jakmania Berdamai

Metrotvnews.com, Bandung: Wali Kota Bandung Ridwan Kamil begitu menyesalkan kejadian yang menimpa Ricko Andrean yang meninggal usai dikeroyok oknum Bobotoh pada 22 Juli 2017 saat laga Persib Bandung kontra Persija Jakarta. Bahkan Ridwan Kamil menyerukan perdamaian antara Bobotoh dan suporter Persija, The Jakmania untuk menghentikan hilangnya nyawa.



Ricko yang merupakan warga Cicadas Kota Bandung adalah salah seorang Bobotoh. Namun, nasib nahas menimpa Ricko menjadi korban pengeroyokan Bobotoh kala berusaha menolong salah seorang yang dicurigai anggota The Jakmania di Stadion GBLA.

Video: Bobotoh Korban Pengeroyokan Meninggal Dunia

Pria yang akrab disapa Emil ini berharap Ricko menjadi korban terakhir hilangnya nyawa akibat fanatisme yang berlebihan. Emil pun sangat mendukung agar Bobotoh dan The Jakmania menghentikan perseteruan yang telah terjadi sejak puluhan tahun silam."Mudah-mudahan Ricko ini yang terakhir. Saya harapannya Bobotoh dan Jakmania bisa berdamai. Cukup sudah korban berjatuhan hingga hilangnya nyawa," ungkap Emil di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Jumat (28/7/2017).Emil sangat mendorong pihak kepolisian untuk mengungkap pelaku kasus tersebut. Sejumlah barang bukti berupa postingan yang memenuhi akun media sosial, sudah Emil berikan untuk mempermudah pihak kepolisian menangkap pelaku."Ini sudah masuk kategori kriminalitias dan sudah dilaporkan ke kepolisian, ada postingan-postingan yang diduga pelakunya saya sudah serahkan ke polisi. mudah-mudahan (pelaku) dapat ditangkap," tutur Emil.Emil mengaku, sebagai kepala daerah sudah melakukan berbagai upaya untuk mendamaikan Bobotoh dan The Jakmania. Terlebih Emil pernah berkomunikasi langsung dengan The Jakmania dan petinggi Persija untuk membahas permadaian tersebut."Ya harus multidimensi, tidak bisa hanya oleh pemerintah dan ini sudah jadi kultur. Kalau kultur itu ya perintah dari pimpinan formal tidak selalu menyambung karena ini basisnya adalah budaya," pungkas Emil.(ASM)