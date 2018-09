Setelah Ada Kesepakatan, Persib Vs Persija Batal Diundur

Bandung: Pertandingan El Clasico antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta akhirnya tetap dilaksanakan pada Ahad 23 September 2018, alias batal diundur. Penetapan tersebut dilakukan setelah ada kesepakatan antara pihak kepolisian, manajemen, dan Bobotoh Persib Bandung.



"Tadi disepakati pertandingan antara Persib melawan Persija dilaksanakan pada tanggal 23 September pukul 15.30 WIB," kata Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung Kombes Polisi Irman Sugema di Markas Polrestabes Bandung, Jawa Barat, Rabu 19 September 2018.

Irman mengatakan, laga Persib kontra Persija dipastikan berjalan panas. Untuk itu polisi mengimbau agar Bobotoh tetap menyaksikan pertandingan dengan tertib dan menjaga keamanan.



"Ini menjadi kesepakatan, mudah-mudahan seluruh pihak termasuk para suporter tetap menjaga sportivitas dan kondusivitas kota yang kita cintai," kata dia.



Di tempat yang sama, Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar mengaku lega dengan dibatalkannya pengunduran jadwal pertandingan.



"Saya sangat gembira ya. Alhamdulillah Pak Kapolres, Pak Kapolda sangat terima kasihlah. Terutama Pak Kapolres sudah bersentuhan langsung," ucap Umuh.



Umuh juga meminta Bobotoh untuk berkerja sama dengan kepolisian untuk menjaga ketertiban dan tidak mencoreng nama baik Persib Bandung.



"Saya tugaskan pada Bobotoh jangan bikin ulah, jangan main pukul. Kalau ada (oknum) langsung tangkap dan kasihkan pada petugas dan selidiki orang dari mana. Jangan ada orang yang bikin masalah," ucap Umuh. (Aditya Prakasa)



