Hasil Sidang Komdis PSSI, Persib dan PSMS Dijatuhi Denda

Jakarta: Komisi disiplin (Komdis) PSSI melakukan sidang pertama mereka setelah Liga 1 Indonesia berjalan dua pekan. Hasilnya, Persib Bandung dan PSMS Medan dijatuhi denda karena ulah suporter mereka pada pekan pertama dan kedua.



Komisi yang diketuai oleh Asep Edwin ini melakukan sidang pada Selasa 3 April terkait masalah-masalah yang terjadi pada perhelatan Liga 1 di pekan pertama dan kedua. Hasilnya, ada dua pemain, dua panitia pelaksana (panpel), dan dua tim yang dijatuhi hukuman dari ringan sampai berat.

Paling berat yang dijatuhi hukuman adalah Persib. Akibat ulah Bobotoh dalam laga pekan pertama kontra PS Tira di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang melempar botol dan menyalakan suar, Maung Bandung didenda Rp100 juta. Kala itu, pertandingan berakhir dengan skor 1-1.



Selain Persib, tim yang juga dijatuhi denda adalah PSMS Medan. Ayam Kinantan didenda Rp30 juta akibat pelemparan botol yang dilakukan suporter mereka ke bench pemain Bhayangkara FC di Stadion Teladan, Medan.Sementara itu, satu pemain yang mendapat hukuman berat adalah gelandang Bali United, Nick Van Der Velden. Pemain asal Belanda itu didenda Rp10 juta dan larangan bermain sebanyak dua kali karena mengangkat kaki terlalu tinggi dan membuat lawan terjatuh saat Bali vs PSMS pada pekan pertama.- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018- Pertandingan: Bali United vs PSMS Medan- Tanggal kejadian: 24 Maret 2018- Jenis pelanggaran: Mengangkat kaki terlalu tinggi dan mengenai lawan, mengakibatkan lawan terjatuh dan mendapat perawatan.- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 2 (dua) kali dan denda Rp10.000.000,-- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018- Pertandingan: Bali United vs PSMS Medan- Tanggal kejadian: 24 Maret 2018- Jenis pelanggaran: Membusungkan dada kepada pemain PSMS Medan- Hukuman: Sanksi teguran keras- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018- Pertandingan: Persib Bandung vs PS Tira- Tanggal kejadian: 26 Maret 2018- Jenis pelanggaran: Penyalaan suar dan bom asap serta pelemparan botol- Hukuman: Sanksi denda Rp100.000.000,-- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018- Pertandingan: PS Barito Putera vs Persipura Jayapura- Tanggal kejadian: 31 Maret 2018- Jenis pelanggaran: Salah satu suporter masuk ke shuttle ban dan memicu keributan- Hukuman: Sanksi teguran keras- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018- Pertandingan: PSMS Medan vs Bhayangkara FC- Tanggal kejadian: 31 Maret 2018- Jenis pelanggaran: Pelemparan botol- Hukuman: Sanksi denda Rp30.000.000,-- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018- Pertandingan: PSMS Medan vs Bhayangkara FC- Tanggal kejadian: 31 Maret 2018- Jenis pelanggaran: Pelemparan botol ke bench Bhayangkara FC gagal memberikan rasa aman dan nyaman- Hukuman: Sanksi teguran keras(ACF)