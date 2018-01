Bomber Persija Ogah Dipanggil dengan Nama Ndeso

Jakarta: Bomber anyar Persija Marko Simic langsung menjadi idola baru Jakmania usai didatangkan pada 28 Desember 2017 lalu. Simic yang sedang on fire itu pun lantas mendapat banyak julukan.



Para suporter Jakmania ada yang memberikannya julukan Super Simic karena kehebatannya yang sudah mencetak enam gol dari enam laga Persija. Namun, ada juga yang memanggilnya dengan nama yang terkesan ndeso, yakni Kosim.

Panggilan Kosim yang ditujukan kepadanya tak lain merupakan singkatan dari nama lengkapnya (Marco Simic-red). Namun, pemain asal Kroasia itu mengaku agak terganggu dengan panggilan Kosim tersebut.

"Saya kurang suka dengan panggilan itu (Kosim). Tentu saya agak terganggu," tegas mantan pemain Melaka United tersebut lewat rilis Persija yang diterima Medcom.id, Sabtu (27/1/2018)."Karena itu, tanpa mengurangi hormat saya kepada Jakmania yang selama ini mendukung dan menyemangati tim, please not call me Kosim. Just Super Simic, it's better," ungkap pemain kelahiran 23 Januari 1988 ini.Simic pun optimistis Persija akan semakin kuat, terlebih setelah tandemnya, Ivan Carlos, telah kembali ke tim. Ia juga berharap Jakmania terus memberikan dukungan kepadanya dan tim Macan Kemayoran."Bersama-sama kita akan lebih kuat. Ivan (carlos) juga sudah kembali ke tim dan saya yakin Persija akan lebih kuat. Terima kasih," tutupnya.(REN)