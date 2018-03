Ini Tiga Opsi Jadwal Kick Off Liga 1 Indonesia 2018

Jakarta: Jadwal kick off Liga 1 Indonesia 2018 telah menemui titik terang. Plt Ketua Umum PSSI, Djoko Driyono memastikan ada tiga opsi jadwal kick off Liga 1 Indonesia 2018.



Selama ini, jadwal kick off terus diundur. Yang tadinya pada akhir Februari, lalu molor ke awal maret. Tetapi jadwal tersebut kembali ditunda hingga saat ini.

Persoalannya adalah, PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi belum bisa memenuhi hak-hak klub, seperti subsidi dan juga hak siar televisi.

PSSI berkomitmen untuk bisa menggelar kick off andai semua hak-hak klub bisa terselesaikan. Dan Jokdri berharap semua persoalan di atas bisa diselesaikan pada 8 Maret, ketika digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)."Rancangan-rancangan telah disiapkan, selalu yang PSSI sampaikan bahwa kami punya koridor yang harus mempertimbangkan event 2018. Dari koridor itu, yang terpenting adalah Asian Games, World Cup, Ramadan dan Piala AFF," ujar Jokdri."Kami memahami laporan dari LIB. Dari rencana di akhir Februari kemudian pada awal maret sampai sekarang, PSSI ingin semuanya tuntas di forum klub yaitu RUPS pada 8 Maret," terangnya.Awalnya, PSSI telah merancang bahwa Liga dimulai pada Maret dan berakhir pada Oktober mendatang. Mengingat, pegelaran AFF Suzuki Cup dengan sistem baru bakal dimainkan pada 8 November.Kini PSSI punya opsi untuk menggelar Liga pada 18, 23, atau 24 Maret mendatang. Tentunya dengan permasalahan yang telah diselesaikan oleh PT LIB."Dari rapat tersebut, PSSI ingin memastikan bahwa semua opsi kick off tadi disetujui oleh seluruh klub dengan referensi kalendar kompetisi dan mempertimbangkan juga aktivitas para partner seperti sponsor televisi dan seluruh pendukung kompetisi lainnya. Jadi ada opsi tanggal 18, 23, atau 24 maret," terangnya."Spekulasinya kami tahan dulu, RUPS tinggal dua hari lagi, kita doakan semuanya lancar dan ini menjadi komitmen PSSI dan LIB. Kaitannya juga kewajiban-kewajiban LIB kepada klub yang Insya Allah pada pada RUPS nanti semua terselesaikan," tuntasnya.(FIR)