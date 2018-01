Turunkan Tim Cadangan, Persija Tutup Suramadu Cup dengan Kekalahan

Bangkalan: Persija Jakarta harus mengakhiri turnamen pramusim Suramadu Super Cup 2018 tanpa kemenangan. Menurunkan tim lapis kedua, skuat Macan Kemayoran harus mengaku keunggulan Persela Lamongan dengan skor 0-1.



Dalam laga di Stadion Bangkalan, Madura, Jumat 12 Januari 2018, Persija tidak tampil dengan kekuatan terbaiknya karena 16 pemain utama mereka harus bertolak ke Malaysia untuk mengikuti turnamen segitiga bertajuk Super Boost Sportsfix Boost Cup. Di sana, Persija akan menghadapi Ratchaburi FC (Thailand) dan Kelantan FA (Malaysia).

Pelatih Stefano Cugurra Teco juga tidak mendampingi para pemain untuk menghadapi Persela di laga pamungkas. Posisinya digantikan asisten pelatih.



Tampil dengan skuat cadangan, Persija terlihat kesulitan mengimbangi Persela yang menurunkan tim utamanya. Meski demikian, bukan perkara mudah bagi skuat Laskar Joko Tingkir untuk membongkar barisan pertahanan Macan Kemayoran.Terbukti, tim besutan Aji Santoso itu baru bisa mencetak gol saat laga memasuki menit ke-40. Sugeng Effendi berhasil memanfaatkan umpan matang Guntur Triaji untuk membobol gawang Persija yang dikawal kiper ketiga, Daryono.Tertinggal 0-1, para penggawa Persija coba membalas dengan meningkatkan tempo permainan di babak kedua. Namun, di sisi lain Persela juga tak lantas puas dengan keunggulan satu gol.Alhasil, jual beli serangan pun kembali diperagakan kedua tim sepanjang babak kedua. Sayang, hingga wasit meniup peluit panjang, tak ada gol tambahan tercipta.Persija pun harus menutup turnamen Suramadu Super Cup dengan duduk di posisi buncit dengan koleksi dua poin. Dari tiga laga yang dimainkan, klub kebanggaan Ibu Kota tak mampu meraih kemenangan. Mereka hanya berhasil meraih dua kali imbang (2-2 vs Madura United dan 1-1 vs Kedah FA).Sementara itu, Persela Lamongan mengoleksi poin empat setelah sebelumnya berhasil menahan imbang Kedah FA (2-2) dan kalah 0-2 dari Madura United.Dengan kondisi ini, pemenang turnamen ini akan ditentukan pada laga Madura United vs Kedah FA yang dilangsungkan malam ini. Untuk sementara, Madura United masih memimpin klasemen dengan koleksi empat poin, sementara Kedah mengoleksi dua angka.Daryono, Dany Saputra, Rudi Widodo, Gunawan Dwi Cahyo, Aed Tri Oka, Marco kabiay, Desly Nur, Nugroho, M Rasul, Septian Aulia, Ahmad Syaifudin.Alexander, Guntur Triaji, Agung Pribadi, Birul Walidain, Fatkhullo, Arif Satria, Jodi Kustiawan, Gusti Rustiawan, Fahmi Al Ayubi, Vaiz Adhitya, Sugeng Efendi.(ACF)