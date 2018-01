MU Menang Karena Kompak, Bukan Banyaknya Pemain Asing

Bangkalan: Madura United (MU) memetik kemenangan 3-1 dari PS TNI dalam laga lanjutan Grup C Piala Presiden 2018, Selasa 23 Januari 2018 sore. Pelatih Gomes de Oliviera memastikan kemenangan timnya bukan karena banyaknya pemain asing, melainkan karena kerja sama tim.



"Pemain lokal Madura bagus-bagus. Jadi bukan karena pemain asing kita menang. Tapi ini berkat kerja sama tim," tegas Gomes de Oliviera seusai laga.

Keberadaan pemain asing, kata dia, memang semakin memperkuat tim yang sudah diisi pemain lokal berkualitas. Gomes menyebut kualitas pemain lokal lebih baik. Namun kerja sama tim yang bisa memenangkan pertandingan. Peluang bisa dimanfaatkan maksimal pemainnya.

Gomes melanjutkan, performa anak asuhnya makin baik saat memasuki paruh kedua pertandingan. Masuknya Cristian Gonzales dan Maitimo berpengaruh dalam permainan MU. Ditambah masuknya Ok Jhon yang sukses menghalau lini tengah lawan, strategi berjalan apik."Temponya semakin meningkat di babak kedua. Kombinasi saling kasih bola saya lihat tadi. Tidak egois makanya kita menang. Semua berjalan dengan baik," ujar pelatih asal Brasil itu.Gomes merasa puas dengan hasil pertandingan. Tapi, untuk mengarungi Liga 1, Gomes menegaskan perlu meningkatkan cara bermain MU. Kemampuan dan stamina pemain MU perlu digenjot maksimal.Meski skil individu pemain MU sudah mapan, Gomes merasa perlu meningkatkan kualitas pasukannya tersebut. Gomes berharap semua pemainnya siap diturunkan dalam pertandingan kasta tertinggi di Indonesia nanti.Sementara, Ok Jhon yang masuk sebagai pemain pengganti, menyebut kemenangan timnya berkat kerja keras sejak menit awal. Dia senang semua pemain berjuang mati-matian hingga menit terakhir."Bukan karena pemain asing, tapi kita menang karena kompak dan kerja sama," ujar Ok Jhon.(RIZ)