Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Indonesia Hari Ini

Jakarta: Liga 1 Indonesia kembali bergulir. Pada hari ini akan ada dua pertandingan yang digelar dalam waktu berbeda.



Laga pertama bakal tersaji di Stadion Segiri, antara dua sesama klub asal Pulau Kaimantan, Borneo FC dengan Barito Putera. Meski satu pulau, kedua tim memiliki perbedaan jarak yang cukup jauh di klasemen sementara.

Saat ini, tim Pesut Etam masih tertahan di posisi ke-11 dengan 19 angka. Sedangkan tim tamu masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan 27 poin.



Sementara itu laga kedua akan tersaji antara Persib Bandung kontra Persela Lamongan. Bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, merupakan partai krusial buat tim tamu.



Tambahan tiga angka akan membuat Maung Bandung dapat memperbaiki peringkat. Akan tetapi ambisi Persib yang saat ini menempati posisi kesembilan, bakal diwaspadai pelatih Persela Aji Santoso.



Persela tak mau, hasil positif kala mengalahkan Borneo terhenti di kandang Persib. Mereka berharap, bisa mencuri kemenangan atau satu poin, demi mengamankan posisi kelima di klasemen sementara.



Jadwal Siaran Langsung

15 : 30 WIB: Borneo vs Barito Putera (TV One LIVE)

18 : 30 WIB: Persib Bandung vs Persela Lamongan (Indosiar LIVE)



