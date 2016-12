PSM Berburu Pemain Asing Hingga ke Negeri Jiran

Metrotvnews.com, Makassar: PSM Makkasar Berencana berburu pemain asing hingga ke Malaysia. Manajemen PT Persaudaraan Sepakbola Makassar (PT PSM) menjadwalkan perjalanan Ibukota Negeri Jiran, Kuala Lumpur, untuk bertemu dua pemain asing terkait kemungkinan bergabung dalam tim "Juku Eja" di Liga Super Indonesia (LSI) 2017.



"Rencananya pada 27 Desember 2017 ini saya akan berangkat ke Kuala Lumpur untuk melihat dua pemain asing yang tengah bersama Pelatih Robert Rene Alberts," kata CEO PT PSM, Munafri Arifuddin di Makassar, Minggu (25/12/2016) kemarin.

Mengenai kemungkinan bergabungnya kedua pemain asing itu, manajemen akan melihat dulu potensi pemain yang bersangkutan. Manajemen pun mengakui telah menyerahkan penilaian kepada Rene Alberts tentang kelayakan memperkuat PSM."Untuk urusan pemain memang kita serahkan sepenuhnya ke Pelatih Robert Alberts. Jika mendapat rekomendasi maka kami selanjutnya akan menindak lanjuti termasuk menawarkan kontrak," katanya.Sementara itu, PSM mendukung regulasi empat pemain asing di Liga Super Indonesia 2017. Munafri mengakui pada dasarnya pihaknya belum mendapatkan kepastian berapa pemain asing yang diperbolehkan bermain di ISL. Namun tidak masalah jika bisa menggunakan empat asing seperti saat berlaga di Torabika Soccer Championship (TSC) 2016."Menurut informasi, kemungkinan tetap mempertahankan regulasi sebelumnya yakni tiga plus satu, tiga asing dan satu pemain Asia. Namun kami masih menunggu meski kita siap jika kembali menggunakan regulasi awal," sambungnya.Ia menjelaskan, jika regulasi tiga non Asia dan satu pemain Asia yang digunakan, maka pihaknya masih membutuhkan tiga pemain setelah melepas sejumlah pilar sebelumnya yakni Kwon Jun (bek/Korsel), Ronald Hikspoor (gelandang/Belanda), serta Luiz Ricardo (penyerang/Brasil).Sedangkan, satu pemain lain yakni Wiljan Pluim dipastikan tetap bergabung bersama tim Juku Eja di LSI. Kontribusi yang besar membuat manajemen PSM memutuskan untuk mempertahankannya."Jika begitu regulasinya (tiga plus satu) maka kami akan memenuhi seluruh kuota yang dipersiapkan. Kami juga akan terus berupaya mendatangkan pemain asing yang memang bisa mengangkat prestasi tim kedepan," katanya. (ANT)(REN)