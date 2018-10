Tarik Ulur Nasib Luis Milla

Jakarta: Polemik masa depan Luis Milla bersama Timnas Indonesia akhirnya terjawab sudah. Pelatih asal Spanyol tersebut dipastikan tak lagi menjadi kepala pelatih Timnas Indonesia senior, karena sudah digantikan eks asistennya, Bima Sakti.



Tidak sedikit pihak yang menyayangkan keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesa (PSSI) mengganti posisi Milla dengan Bima. Pasalnya, PSSI sempat menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Milla untuk tetap melatih Indonesia bahkan hingga Piala AFF 2018.

Drama antara Luis Milla dan PSSI ini dimulai sejak berakhirnya Asian Games 2018. Pelatih yang pernah bermain untuk Real Madrid dan Barcelona itu dianggap telah gagal mencapai target Timnas Indonesia U-23 di Asian Games. Indonesia yang ditargetkan masuk semifinal, harus dihentikan Uni Emirat Arab pada 16 besar, 24 Agustus.

THANKS INDONESIA! I will never forget you and you will always be in my heart ???????????????? pic.twitter.com/ZJJwvLyjV6