Akhir Pekan, Persija Jakarta Gelar Laga Amal di Lampung

Persija Jakarta bakal menyambangi Bandar Lampung. Di sana, Marko Simic dan kawan-kawan bakal menggelar laga amal.

: Persija Jakarta akan menggelar laga amal di Stadion PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Minggu 13 Januari 2019. Tujuannya tak lain untuk membantu korban tsunami Selat Sunda.Adapun tim yang akan dihadapi adalah Lampung All Star dan tim Pra-PON Lampung. Keduanya akan dihadapi Persija dalam satu pertandingan. Babak pertama kontra Lampung All Star dan babak kedua meladeni tim Pra-PON Lampung.

Direktur Persija, Gede Widiade menjelaskan, timnya akan tampil menghibur dalam laga amal tersebut. Dia ingin laga tersebut bisa sedikit mengurangi trauma bencana yang menimpa warga setempat.



"Selain menghibur masyarakat Lampung kami juga berempati dengan membuat donasi kepada korban Tsunami yang terjadi pada akhir tahun kemarin," kata Gede lewat rilis yang diterima medcom.id, Rabu 9 Januari 2019.

Donasi yang diberikan Persija, lanjut Gede, tidak hanya berupa bantuan langsung. Tetapi Macan Kemayoran akan menyumbangkan jersey yang digunakan ketika menjuarai Liga 1 Indonesia 2018 agar bisa dilelang.Meski bersifat laga amal atau hiburan, Persija tetap memboyong seluruh pemainnya ke Lampung. Tak terkecuali, Bruno Matos yang baru mereka rekrut dan Marko Simic yang sudah kembali ke Indonesia."Kamk pastikan semua pemain dibawa ke Lampung, termasuk Marko Simic dan Bruno Matos," tutup Gede.(ASM)