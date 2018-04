Bali United Bawa Hasil Minor Jelang Lawan Sriwijaya FC

Bantul: Bali United akan menghadapi Sriwijaya FC dalam lanjutan Liga 1. Menghadapi tim asal Palembang itu, Bali United membawa bekal hasil minor.



Bali United lebih dulu kalah 1-3 dari Global Cebu dalam penyisihan Piala AFC. Kekalahan itu otomatis mendepaknya dari kompetisi kelas dua di Asia itu.

Kekalahan selanjutnya didapat dari PS Tira dalam pekan keenam Liga 1 di Stadion Sultan Agung Bantul, Senin 30 April. Kali ini anak asuh Widodo C. Putro kalah 1-2 dari klub berjuluk The Young Warriors itu.



Bagi Widodo, kekalahan terakhir jadi yang pertama di kompetisi lokal. Laskar Serdadu Tridatu ini masih terpaku di peringkat keenam dari koleksi sembilan poin dari enam pertandingan. Andai menang, mereka semestinya bisa memuncaki klasemen sementara Liga 1 dengan raih 11 poin, sama dengan capaian Persipura.



"Kami harus kerja keras lagi jika ingin naik peringkat dan untuk memuncaki klasemen (Liga 1)," kata Widodo di Stadion Sultan Agung, Senin, 30 April 2018.



Ia mengaku kekalahan atas PS Tira di luar dugaannya. Ia mengatakan timnya sebetulnya ingin kemenangan laga itu. "Tapi kenyataannya kami kalah," ujarnya.



Untuk itu, Widodo mengingat seluruh pemain Bali United lebih fokus dalam menghadapi setiap laga. Usai tersingkir di Piala AFC, praktis Bali United hanya fokus di kompetisi domestik.



"Pemain tak boleh lengah, khususnya bertahan. Jangan sampai kelengahan dimanfaatkan tim lawan. Apalagi ke depan kita akan melawan Sriwijaya di home," kata dia.



Selanjutnya, Bali United dijadwalkan menghadapi Sriwijaya pada pekan ketujuh Liga 1 Indonesia 2018, Sabtu 5 Mei.





