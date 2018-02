Berburu Tiket, Jakmania Membludak Sejak Pagi di SUGBK

Jakarta: Ribuan Jakmania (basis suporter Persija Jakarta) telah membludak sejak pagi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Sabtu 17 Februari. Mereka datang lebih awal untuk berburu tiket pertandingan final Piala Presiden 2018 antara Persija kontra Bali United.



Pantauan Metrotvnews.com, antrean Jakmania sudah mengular panjang di hampir seluruh loket tiket yang buka sejak pukul 10.00 WIB. Meski pihak Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) telah mengeluarkan rilis jika tiket sudah ludes terjual.

Namun, menurut data di lapangan, pihak panitia masih menyediakan tiket on the spot. Walaupun jumlah tiket tersebut sangat terbatas, yakni tak lebih dari 4.000 lembar.



Sejumlah Jakmania yang hadir sejak pagi memang belum memiliki tiket pertandingan. Akibatnya, pihak kepolisian cukup kewalahan menenangankan ribuan Jakmania yang terus berdatangan.



Tak sedikit Jakmania yang harus menerima kekecewaan tak mendapatkan tiket. Meskipun mereka telah berusaha mengantre panjang sejak pagi.



"Kami pulang saja, tiket sudah abis. Cuma 4.000 doang lagi pula yang dijual. Susah dapatnya," kata Herman, Jakmania asal Kalimalang.



Final akan berlangsung pada Sabtu 17 Februari 19.30 malam WIB. Sebelum laga final akan digelar laga perebutan peringkat ketiga antara PSMS Medan vs Sriwijaya FC pada 15.30 WIB.









(KRS)