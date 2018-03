PT LIB Umumkan Jadwal Kick Off Liga 1 usai RUPS

Jakarta: PT Liga Indonesia Baru (LIB) belum memberikan kejelasan mengenai jadwal kick off Liga 1 Indonesia 2018. Selaku operator Liga, mereka akan mengumumkannya usai mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 8 Maret mendatang.



Sebelumnya, kabar mengenai kapan digelarnya kick off Liga 1 Indonesia masih simpang siur. Bahkan, pihak PSSI melalui Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI, Joko Driyono mengatakan telah memberikan tiga opsi jadwal kick off kepada LIB. Yaitu pada 18, 23, atau 24 Maret.

Menanggapi pernyataan PSSI, pihak LIB mengatakan belum pernah sekalipun mengeluarkan statement apa pun mengenai detail jadwal kick off tersebut. Menurut Direktur PT LIB, Berlinton Siahaan, kalau pun ada itu semua hanya bersifat rencana.



"Kebetulan kami nanti akan mengadakan RUPS dengan klub-klub pada 8 Maret mendatang. Di situ kami akan sampaikan bahwa supaya juga enggak riuh masalah jadwal kapan dimulainya kick off kompetisi Liga 1 dan Liga 2 musim 2018 setelah RUPS," ujar Berlinton kepada wartawan.



"Sebetulnya begini, LIB belum pernah merilis jadwal kick off Liga 1 dan 2. Mungkin kata-katanya direncanakan. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa pada 8 Maret kami akan mengadakan RUPS. Setelah RUPS baru saya akan jawab mulai kick off-nya kapan," tambahnya.



Tak hanya itu, PT LIB juga memberikan bocoran kalau pada musim ini akan lebih banyak jadwal siaran langsung ketimbang pada musim lalu. Selain itu pada kesempatan RUPS nanti, mereka juga akan mengumumkan siapa stasiun televisi yang akan memegang hak siar pada kompetisi musim ini.









(KRS)