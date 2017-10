Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Indonesia Hari Ini

Metrotvnews.com, Jakarta: Liga 1 Indonesia akan melanjutkan pertandingan pekan ke-28, Sabtu 7 Oktober. Tercatat ada tiga pertandingan yang akan digelar hari ini mulai sore hingga petang.



Pertandingan hari ini akan dibukan dengan laga sengit antara Sriwijaya FC kontra Persija Jakarta. Macan Kemayoran bertekad mencuri setidaknya satu poin dari markas Laskar Wong Kito di Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang.

Pelatih Persija Stefano Cugurra Teco pun menegaskan tak memberikan targer muluk saat melakoni laga tandang. Sesuai dengan keputusan perencaaan manajemen klub seperti yang dikatakannya saat jumpa pers jelang laga.

"Kami dari awal musim sudah bikin mana yang bisa dapat poin, baik di luar maupun kandang. Manajemen pun sudah menargetkan selesai kompetisi berada di posisi lima besar, dan dalam perencanaan kami, jika bermain di luar kandang minimal dapat satu poin," ujarnya, Jumat (6/10/2017) kemarin.Laga yang tak kalah menariknya adalah Mitra Kukar yang akan menantang tuan rumah Persegres Gresik United. Skuat Naga Mekes kembali berusaha bangkit setelah memenangi laga terahir atas Sriwijaya FC.Sebelumnya, Kukar mendapatkan empat kekalahan beruntun yang membuat mereka terpaku di posisi sembilan. Skuat asuhan pelatih Yudi Suryata baru mengantongi 37 poin, hasil dari 11 kemenangan dan empat kali imbang.15:00 WIB - Sriwijaya FC vs Persija jakarta (Live Tv One)18:30 WIB - Gresik United vs Mitra Kukar (Live Tv One)18:30 WIB - PS TNI vs Perseru Serui(REN)