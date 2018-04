Susunan Pemain Persib Bandung vs Borneo FC

Bandung: Persib Bandung tidak melakukan perubahan komposisi pemain dalam daftar line up kala menjamu Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 21 April 2018. Duet Ezechiel N'Dousel dan Jonathan Bauman tetap menjadi andalan Maung Bandung di lini depan.



Pelatih Persib Roberto Carlos Mario Gomez mempertahanan line up seperti saat melawan Arema FC. Namun hanya satu posisi yang mengalami perubahan yakni, Hariono yang biasa main sejak menit awal akan menggantikan Dedi Kusnandar sebagai gelandang jangkar.

Untuk lini belakang, Gomez mulai menduetkan duo pemain jangkung yakni Bojan Malisic dan Victoe Igbonefo yang telah pulih dari cedera sejak awal musim Liga I Indonesia 2018.

Sementara itu di kubu tim tamu, pelatih Borneo FC Dejan Antonic tidak melakukan perubahan yang signifikan terutama pada lini depan. Lerby Eliandry tetap menjadi andalan Borneo sebagai ujung tombak. Dia akan disokong Titus Bonai dan Srdan Lopicic.Diego Michiels pun tetap mendapat kepercayaan untuk menjadi kapten bagi Borneo dan mengawal lini pertahanan untuk menahan gempuran Persib.M. Natshir, Bojan Malisic (C), Victor Igbonefo, Ardi Idrus, Henhen Herdiana, Hariono, Ghozali Siregar, Febri Hariyadi, Oh Inkyun, Jonathan Bauman, Ezechiel N'Dousel.M. Ridho, Abdul Rahman, Azamat Baimatov, Diego Michiels (C), Mohamadou Alhadji Adamou, Abrizal Umanailo, Julien Alex Thomas Faubert, Mahadirga Lasut, Srdan Lopicic, Lerby Eliandry, Titus Bonai.(FIR)