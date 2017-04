Start Manis, Barito Putera Kalahkan Mitra Kukar

Metrotvnews.com, Banjarmasin: Barito Putera mengawali langkah mereka di Liga 1 Indonesia 2017 dengan kemenangan. Laskar Antasari sukses menaklukkan Mitra Kukar dengan skor 2-1 pada Sabtu 15 April.



Barito Putera tidak mudah meraih kemenangan tersebut. Pasalnya, tim besutan Jacksen Tiago itu mendapat perlawanan ketat dari Mitra Kukar.

Alhasil, aksi saling membalas peluang langsung terjadi sejak awal babak pertama. Ancaman pertama dilancarkan Barito Putera lewat tembakan Rizky Pora.Mitra Kukar pun tak mau kalah. Naga Mekes mencoba untuk menciptakan ancaman ke gawang tuan rumah. Bahkan, mereka sukses membuka keunggulan pada menit ke-12 lewat Septian David Maulana.Gelandang Mitra Kukar Oh In-Kyun menjadi kreator gol Septian. Ia sukses melepaskan umpan matang yang sukses disambut dengan Septian dengan sundulan.Gol Septian menjadi gol terakhir pada babak pertama. Hingga turun minum, Mitra Kukar unggul dengan skor 1-0.Sadar tertinggal satu gol, Barito Putera berupaya untuk meningkatkan agresivitas pada babak kedua. Sejumlah peluang langsung diciptakan sejak awal babak.Alhasil, Barito Putera mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-58 lewat gol Thiago Cunha. Striker asal Brasil tersebut sukses meneruskan umpan Matias Cordoba.Barito Putera semakin percaya diri usai unggul. Mereka pun terus menekan Mitra Kukar. Hingga akhirnya, tim yang berjuluk Barisan Kukar tersebut sukses mencetak gol lewat Dedi Hartono.Cordoba lagi-lagi turut berperan dalam gol yang dicetak Dedi. Ia sukses melepaskan umpan yang mampu diteruskan Dedi.Hingga laga usai, kedua tim tidak lagi mencetak gol. Barito Putera memastikan kemenangan dengan skor 2-1.Dengan hasil ini, Barito Putera berhasil memimpin puncak klasemen sementara dengan mengoleksi tiga poin. Sementara itu, Mitra Kukar harus terperosok ke posisi buncit.: Shahar Ginanjar, Valentino Telaubun, Aaron Evans, Hansamu Yama Pranata, Nazar Nurzaidin, Matias Cordoba, Amirul Mukminin, Fajar Handika, Rizky Pora, Nazarul Fahmi, Thiago Cunha.: Geri Mandagi, Gotor, Saepuloh Maulana, Oh In Kyun, Wiganda Pradika, Syaiful Ramadhan, Zulham Zamrun, Septian David Maulana, Dhika Pratama, Rahadian Yogi, Andre Agustiar.(PAT)