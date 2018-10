Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Indonesia Hari Ini

Jakarta: Liga 1 Indonesia 2018 telah memasuki pekan ke-28. Sesuai jadwal yang dirilis, ada tiga pertandingan yang akan berlangsung, salah satunya Madura United kontra PSM Makassar.



Laga pertama akan mempertemukan tuan rumah Madura United kontra PSM Makassar. Baik MU maupun PSM membutuhkan hasil masksimal pada laga nanti.

Hasil maksimal akan membuat PSM mempertahankan posisi sebagai pemuncak klasemen. Sementara Madura United perlu tambahan tiga poin untuk memperbaiki posisi mereka yang kini berada di tengah klasemen.



Jelang laga, Madura tengah dalam kondisi yang kurang baik. Sebelumnya tim besutan Haruna Soemitro harus kehilangan tiga poin saat kalah dari Persebaya Surabaya dengan skor cukup telak 4-0.



Sebaliknya, PSM dalam kondisi prima sebelum laga nanti. Skuat Robert Rene Alberts sukses menang di lima pertandingan sebelumnya, teranyar mereka sukses mengalahkan Persib Bandung di kandang.



Klik di sini: Suarez Bersinar, Barcelona Hancurkan Madrid



Pada pertandingan lain, Borneo FC akan menjamu Bhayangkara FC di Stadion Segiri. Imbang kontra Bali United pada pekan ke-27 membuat Borneo bertekad bangkit.



Sementara itu, Bhayangkara yang hingga pekan ke-27 berada di posisi keempat dengan 43 poin, tambahan tiga poin dapat membuat mereka beranjak ke posisi kedua menggeser Persija yang mengoleksi 45 poin.



Laga terakhir akan mempertemukan Sriwijaya FC kontra Perseru Serui. Kemenangan menjadi harga mati untuk kedua klub yang sama-sama berada di zona degradasi.



Berikut ini jadwal pertandingan Liga 1 hari ini Senin 29 Oktober:



13.30 WIB: Borneo FC vs Bhayangkara (Live O Channel)

15.30 WIB: Sriwijaya FC vs Perseru Serui

18.30 WIB: Madura United vs PSM Makassar (Live Indosiar)



Video: Data dan Fakta Garuda Nusantara di Piala Asia U-19







(KAU)