Ronaldikin Meninggal, Akun Instagram Ronaldinho Diserbu Netizen

Akun instagram Ronaldinho diserbu netizen Indonesia. Mereka berharap sang legenda mau memberikan penghormatan terakhir bagi 'kembarannya' Ronaldikin.



Rio de Janeiro: Kabar meninggalnya Ronaldikin alias Sodikin tidak hanya menggemparkan jagat sepak bola nasional, tapi juga jagat dunia maya. Netizen yang rata-rata berasal dari Indonesia pun menyerbu akun instagram Ronaldinho.

Ya, Ronaldikin naik daun karena dianggap mirip dengan legenda Brasil tersebut. Ia bahkan sempat disorot media internasional semacam Eurosport maupun Mirror.



Pria asal Bandung itu mendapat atensi dunia internasional setelah fotonya dengan bek legendaris Italia, Fabio Cannavaro, viral. Ia berpose bersama kapten yang membawa timnas Italia mengangkat trofi Piala Dunia 2006.



Akun instagram Ronaldinho pun kebanjiran komentar mengenai Ronaldikin. Netizen meminta Ronaldinho memberikan komentar terkait 'kembarannya' itu.

"Kembaran mu di Indonesia meninggal bang @ronaldinho #ronaldikin," tulis @asep.chenko"@ronaldinho please listen to us, your twin from indonesia @ronaldikin_70 has been died...say something for him," lanjut @de_sorgaBerkat "serbuan" netizen Indonesia, komentar di postingan terakhir Ronaldinho pun menjadi ramai. Hingga artikel ini dipublikasikan, jumlah komentar di postingan terakhir Ronaldinho sudah mencapai 1.870 dan like-nya lebih dari 400 ribu.Padahal, postingan terakhir mantan penggawa Barcelona dan AC Milan itu menunjukkan foto dirinya tengah berpose di pinggir sebuah kolam renang bersama rekan-rekannya.(ACF)