PSIS Menang Tipis atas 10 Pemain Persebaya

Magelang: PSIS Semarang berhasil kembali ke jalur kemenangan di ajang Liga 1 Indonesia 2018. Tren positif itu mereka raih setelah menaklukkan Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1-0 pada pekan ke-17, Minggu 22 Juli.



Meski hanya tercipta sebiji gol, jalannya laga tetap berlangsung sengit di Stadion Madya Magelang. Gempuran yang diberikan PSIS sempat membuat Persebaya kerepotan dan bahkan kehilangan satu pemainnya.

Bek kanan Persebaya, Oktafianus Fernando, terpaksa diganjar kartu kuning kedua pada menit ke-41. Dengan begitu artinya, ia harus mendapat kartu merah dan meninggalkan lapangan pertandingan.



Kelemahan Persebaya yang tampil pincang dengan 10 pemain tidak disia-siakan oleh PSIS. Babak kedua baru bergulir lima menit, Komarudin sukses mencetak gol penentu karena terlepas dari jebakan offside.



Demi keluar dari tekanan, Persebaya sempat memasukkan David Silva, Rendi Saputra dan Fandri Imbiri pada babak kedua. Namun, skema serangan yang diberikan PSIS tetap saja memaksa mereka harus tampil bertahan hingga laga berakhir.



Statistik dari flashscore.id menyebutkan, terdapat enam peluang yang didapat Bajul Ijo di sepanjang laga. Namun, hanya satu tendangan saja yang bisa mengarah ke gawang. Sementara itu, PSIS mampu menciptakan 10 peluang dengan empat tembakan yang menuju sasaran.



Kemenangan ini berarti besar bagi PSIS karena mereka bisa keluar dari zona degradasi dan bertengger di urutan 15 klasemen sementara. Meski begitu, 19 poin milik mereka masih sama dengan Perseru Serui yang berada di bawahnya.



PSIS bisa dibilang rindu akan kemenangan ini karena mereka selalu gagal menang dalam tiga laga belakangan ini. Sebelumnya mereka sempat ditaklukkan Persib dan bermain imbang tanpa gol kontra Madura United dan Persipura Jayapura.



Di sisi lain, Persebaya harus terima turun ke posisi 13 karena baru memiliki 22 poin. Kendati demikian, laga kontra PSIS terhitung sebagai pertandingan Persebaya pada pekan ke-16.



Susunan Pemain



PSIS Semarang: Jandia; Frendi, Haudi (c), Petar, Safrudin; Bayu, Conteh, M. Yunus; Aldaier, Hari Nur, Komarudin.



Persebaya Surabaya: Miswar; Ruben, O.K John, Dutra, M. Hidayat; Oktafianus (c), Maitimo, Robertino; Irfan Jaya, Osvaldo, Rishadi.







(KAU)