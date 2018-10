Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Indonesia 2018 Hari Ini

Jakarta: Liga 1 Indonesia 2018 telah memasuki pekan ke-24. Tiga klub besar akan menjalani laga perdana mereka usai kompetisi dihentikan selama sepekan. Ketiga klub besar yang dimaksud adalah Persipura Jayapura, Persija Jakarta, dan Persib Bandung.



Persipura pada pekan ini bakal bertandang ke Stadion Segiri untuk menghadapi tuan rumah Mitra Kukar. Persipura memiliki penampilan inkonsisten dalam lima laga terakhir. Mereka selalu menelan kekalahan ketika bertandang ke klub lawan.

Sementara Persija akan melakoni laga kandang dengan menjamu Perseru Serui. Pada laga ini, Macan Kemayoran kembali menggunakan Stadion Chandarabaga Patriot, Bekasi, sebagai markas mereka. Sebelumnya pasukan Stefano Cugurra Teci memakai Stadion Sultan Agung, Bantul sebagai kandang.



Melawan Perseru menjadi momen Persija untuk menuai kemenangan. Sebab tim tamu belum menuai kemenangan dalam lima laga terakhir. Klub asal Papua itu pun saat ini terdampar ke posisi 17 klasemen sementara Liga 1 Indonesia 2018.



Melipir ke Stadion Batakan, ada Persib Bandung yang akan memainkan laga kandang mereka saat menjamu Madura United. Ini menjadi laga usiran perdana Maung Bandung, usai mendapatkan sanksi karena insiden tewasnya suporter Persija Jakarta, Haringga Sirla, pada 23 September lalu.



Berikut jadwal siaran langsung Liga 1 Indonesia hari ini:

15 : 30 WIB: Borneo FC vs Persipura Jayapura

16 : 00 WIB: Persija Jakarta vs Perseru Serui (LIVE Indosiar)

18 : 30 WIB: Persib Bandung vs Madura United (LIVE Indosiar)



(FIR)