Tinggalkan PSM Makassar, Hamka Hamzah Pamit Lewat Media Sosial

Terima Kasih banyak saya Ucapkan Kepada Tim Kebanggaan dan tanah kelahiran saya PSM MAKASSAR...dengan Berat Hati Saya PAMIT...terima kasi 1musim yg saya tdk akan pernah lupakan Bernyanyi/bejoget Bersama Di tengah Lapangan Bersama Para Suporter2 Fanatik...dan juga tdk lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada jajaran Pelati.Pemain.official psm yg selalu memberikan dukungan kepada saya selama 1 musim yg hebat....SAYA HAMKA HAMSAH PAMIT...dan saya juga memohon Maaf yg sebesar2nya bila Banyak Kesalahan atau Mengecewakan selama 1 musim Saya Hanya Manusia yg tak Luput dari kesalahan....walaupun saya bukan lagi pemain PSM tetapi SAYA AKAN TRUS MENJADI SUPORTER SETIA PSM..DAN AKAN SELALU MENDOAKAN AGAR PSM SELALU BERPRESTASI SETIAP MUSIMNYA. SALAM SAYANG DARI SAYA HAMKA HAMSAH(23) UNTUK SEMUA PECINTA PSM DIMANA PUN BERADA#ewakopsm

