Hasil Undian Babak 32 Besar Piala Indonesia

Piala Indonesia sudah memasuki babak 32 besar. Terdapat laga sengit dari hasil undian tadi. Tim manakah yang akan saling bertemu?



Jakarta: Undian babak 32 Piala Indonesia 2018 -- 2019 besar telah selesai dilakukan. Perhelatannya berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta pada Selasa 8 Januari.

Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria, turut hadir sebagai salah satu perwakilan yang melakukan undian. Sisanya, dilakukan juga oleh perwakilan sponsor dan wartawan.



Babak 32 besar dijadwalkan berlangsung pada 22 Januari hingga 6 Februari. Masing-masing pertandingannya akan dilakukan dengan format home-away atau kandang-tandang.



Persija Jakarta yang berstatus sebagai juara Liga 1 Indonesia 2018 akan bentrok dengan Kepri 757. Macan Kemayoran tentu di atas angin karena Kepri berasal dari Liga 2.



Pertandingan paling sengit diprediksi berasal dari Zona Timur 2 yang mempertemukan Kalteng Putra vs PSM Makassar. Kalteng juara tiga Liga 2 sedangkan PSM runner up Liga 1.



Mojokerto Putra yang disanksi semusim oleh PSSI tetap tampil pada babak 32 besar. Sanksi belum bisa diberlakukan karena Piala Indonesia tergolong kompetisi musim 2018.

Nama tim yang berada di paling kiri bakal menjadi tuan rumah lebih dulu. Berikut daftarnya:Zona Barat 11. Sriwijaya FC vs Keluarga USU Medan2. Persija Jakarta vs Kepri 7573. PSBL Langsa vs Bhayangkara4. Semen Padang vs PS TiraZona Barat 21. Persibat Batang vs PSIS Semarang2. Madura United vs Cilegon United3. Persiwa Wamena vs Persib Bandung4. Arema FC vs Persita TangerangZona Timur 11. Persinga Ngawi vs Persebaya2. Barito Putera vs PSS Sleman3. Blitar United vs Bali United4. Persela Lamongan vs Persik KendalZona Timur 21. Mojokerto Putra vs Borneo FC2. Kalteng Putra vs PSM Makassar3. Persidago Gorontalo vs Persipura Jayapura4. Perseru Serui vs Mitra Kukar(ASM)