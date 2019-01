Babak 32 Besar Piala Indonesia Dibuka Persinga vs Persebaya

Piala Indonesia telah memasuki babak 32 besar yang akan dimulai 22 Januari. Persinga kontra Persebaya akan menjadi laga pembuka 32 besar Piala Indonesia.



Jakarta: Piala Indoesia 2018--2019 telah memasuki babak 32 besar. Laga Persinga Ngawi kontra Persebaya Surabaya di Stadion Ketonggo, Ngawi, pada 22 Januari akan membuka leg pertama babak gugur tersebut.

Selain laga itu, ada 16 pertandingan leg pertama lainnya yang dimainkan selama periode 22 hingga 29 Januari. Pertandingan antara Madura United melawan Cilegon United di Stadion Ratu Pamelingan, Selasa 29 Januari akan menjadi laga terakhir leg pertama.



Babak 32 besar Piala Indonesia 2018--2019 menggunakan format kandang dan tandang. Drawing babak ini sudah dilakukan PSSI pada Selasa 8 Januari lalu di Jakarta.



Untuk leg kedua akan dimulai 30 Januari hingga 6 Februari. Tim Keluarga USU Medan melawan Sriwijaya FC menjadi pertandingan pembuka di leg kedua pada Rabu 30 Januari. Leg kedua akan berakhir Rabu 6 Februari dengan ditandai laga Borneo FC kontra PS Mojokerto Putera.



Piala Indonesia 2018--2019 menggunakan format kandang dan tandang sejak babak 32 besar hingga final nantinya. Babak final direncanakan akan dilaksanakan pada Maret 2019 mendatang. Sang juara nantinya direncanakan dapat bermain di ajang bergengsi Asia tingkat klub yakni Piala AFC 2020.



Berikut jadwal lengkap babak 32 Besar Piala Indonesia:



Leg Pertama 22- 29 Januari 2019



22 Januari:

- Persinga Ngawi vs Persebaya Surabaya, Stadion Ketonggo Ngawi. Kick Off 15.00

- Sriwijaya FC vs Keluarga USU Medan, Stadion Gelora Jakabaring, Palebang. Kick off 19.00



23 Januari:

- Persija Jakarta vs Kepri 757 Jaya FC, Stadion Patriot. Kick Off 15.00

- Barito Putera vs PSS Sleman, Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kick Off 19.00



24 Januari:

- PSBL Langsa vs Bhayangkara FC, Stadion Langsa, Kick Off 15.00

- Blitar United vs Bali United, Stadion Gelora Soeprijadi, Kick off 19.00



25 Januari:

Semen Padang vs PS Tira, Stadion H Agus Salim, Kick off 15.00

Persela vs Persik, Stadion Surajaya Lamongan, Kick 19.00



26 Januari:

- Arema FC vs Persita, Stadion Kanjuruhan Malang, Kick Off 15.00

- Kalteng Putra vs PSM Makassar, Stadion Tuah Pahoe Palangkaraya, Kick off 19.00



27 Januari:

- Perseru vs Mitra Kukar, Stadion Marora Serui, Kick Off 15.00

- Persiwa vs Persib Bandung, Stadion Wijaya Kusuma Cilacap, Kick off 19.00



28 Januari:

Persidago vs Persipura, Stadion 23 Mei Gorontalo, Kick Off 15.00

Persibat vs PSIS, Stadion Moch Sarengat Batang, Kick Off 19.00



29 Januari:

- PS Mojokerto Putera vs Borneo FC, Stadion Gadjahmada Mojosari, Kick Off 15.00

- Madura United vs Cilegon United, Stadion Ratu Pamelingan Pamekasan Kick Off 19.00



Leg Kedua, 30 Januari- 6 Februari 2019



30 Januari:

- Keluarga USU Medan vs Sriwijaya FC, Stadion Mini USU Medan, Kick off 15.00

- Persebaya vs Persinga, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Kick off 19.00



31 Januari:

- Kepri 757 Jaya FC vs Persija Jakarta, Stadion Citra Mas Batam, Kick Off 15.00

- PSS Sleman vs Barito Putera, Stadion Maguwoharjo Sleman, Kick Off 19.00



1 Februari:

- Bhayangkara FC vs PSBL Langsa, Stadion PTIK, Kick Off 15.00

- Bali United vs Blitar United, Stadion I Wayan Dipta Gianyar, Kick Off 19.00



2 Februari:

- Persik Kendal vs Persela Lamongan, Stadion Utama Kendal, Kick Off 15.00

- PS Tira vs Semen Padang, Stadion Pakansari Cibinong, Kick Off 19.00



3 Februari:

- PSM Makassar vs Kalteng Putra FC, Stadion Andi Matalatta Makassar, Kick Off 15.00

- Persita Tangerang vs Arema FC, Stadion Benteng Taruna Tangerang, Kick Off 19.00



4 Februari:

- Persib Bandung vs Persiwa, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kick Off 15.00

- Mitra Kukar vs Perseru Serui, Stadion Aji Imbut Tenggarong, Kick Off 19.00



5 Februari:

- Persipura vs Persidago Gorontalo, Stadion Mandala Jayapura, Kick Off 15.00

- PSIS Semarang vs Persibat Batang, Stadion M Soebroto Magelang, Kick Off 19.00



6 Februari:

- Cilegon United vs Madura United, Stadion Krakatau Steel Cilegon, Kick Off 15.00

- Borneo FC vs PS Mojokerto Putera, Stadion Segiri Samarinda, Kick Off 19.00



*Semua kick off berdasarkan waktu lokal daerah setempat











