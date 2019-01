Debut 20 Menit, Perfoma Pemain Baru Persija Tuai Pujian

Bruno Matos didatangkan Persija, Sabtu 5 Januari lalu dari PKNS di Liga Malaysia. Gelandang serang itu resmi direkrut Macan Kemayoran selama satu musim.



Jakarta: Asisten pelatih Persija, Mustaqim, mengaku terkesan dengan performa Bruno Matos saat pertandingan persahabatan yang dijalani Persija, Minggu 13 Januari. Ia menilai kehadiran pengatur serangan asal Brasil itu cocok dengan kebutuhan tim.

Laga Charity Games yang berlangsung di Stadion Way Halim, Lampung, Minggu (13/1/2019), sore jadi laga debut perdana bagi Matos. Pemain asal Brasil ini bermain kurang lebih selama 20 menit di babak pertama melawan Lampung All Star.



Mustaqim melihat kemampuan individual pemain asal Brasil itu terbilang mumpuni. Ada di atas rata-rata pemain lokal, khususnya yang berposisi sebagai pengatur serangan.



"Saya lihat secara individual kemampuannya berkualitas. Bruno Matos juga tidak egois. Pemain lain senang dengan servis bola yang diberikan," kata Mustaqim.



Lebih lanjut Mustaqim mengatakan kalau Bruno Matos tipe pemain dengan gaya bermain yang sederhana. Tidak membuat bingung diri sendiri dan rekan bermainnya.



"Cara bermainnya sederhana, sangat simple. Beberapa kali menciptakan peluang, baik dari assist maupun tembakan," ujar Mustaqim.



(ACF)