Harga Tiket Persib vs Arema Naik Lebih dari 100 Persen di Tangan Calo

Metrotvnews.com, Bandung: Harga tiket laga Persib Bandung kontra Arema FC naik hingga lebih dari 100 persen di tangan calo jelang laga perdana Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 15 April malam nanti. Sejumlah calo yang berkeliaran di markas Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, berani menjual tiket lebih mahal dari harga normal.



Berdasarkan pantauan Metrotvnews.com, harga yang ditawarkan cukup fantastis. Untuk tribun timur mereka membanderol seharga Rp200 ribu. Padahal harga resmi dari panitia pelaksana (panpel) pertandingan hanya Rp50 ribu.

"Tiket, tiketnya. Tribun timur Rp200 ribu," cetus salah seorang calo menawarkan kepada tim Metrotvnews.com yang sedang melintas di kawasan Graha Persib siang tadi.Sang calo pun sempat menurunkan harga tiket hingga Rp180 ribu per lembar. Namun, ia mengaku hanya menjual tiket untuk kategori tribun atas dan bawah."Sok kang pasnya Rp180 ribu. Sesah milariana (susah mencarinya)," sambung calo tersebut.Beberapa suporter yang masih mencari tiket pun terpaksa membeli pada calo yang berkeliaran di depan markas Persib itu karena tiket di panpel telah ludes terjual. Mereka rela mengeluarkan lebih banyak agar bisa menyaksikan langsung laga perdana Maung Bandung di kompetisi Liga 1."Iya kang terpaksa beli di calo. Karena beli di panpel sudah habis katanya dari kemarin. Walaupun mahal, ya mau gimana lagi yang penting bisa nonton Persib," ujar Agung salah seorang bobotoh.Sementara itu laga Persib vs Arema akan kick off pada pukul 18.30 WIB nanti. Bobotoh pun dipastikan akan memenuhi GBLA karena sebanyak 36 ribu lembar tiket yang dicetak panpel sudah ludes.(REN)