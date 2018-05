Hasil Undian Piala Indonesia 2018

Bogor: Bojonegero akan menjadi tuan rumah pembukaan Piala Indonesia yang kick-off mulai 8 Mei. Tuan rumah Persibo Bojonegoro yang tegabung di zona 10 akan menjamu tim Liga 1 Madura United.



Setelah absen enam tahun, Piala Indonesia akan kembali digulirkan oleh PSSI. Sebagai penghormatan untuk juara edisi terakhir, Persibo akan memainkan laga pembuka.

"Piala Indonesia terakhir kali digelar tahun 2012. Saat itu Persibo Bojonegoro tampil sebagai juara. Tahun ini Piala Indonesia kembali kita gulirkan. Untuk penghormatan, Persibo Bojonegoro kami tunjuk sebagai tuan rumah untuk laga perdananya,” kata Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono dalam acara pembagian zona dan undian round I Piala Indonesia yang dilaksanakan di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/5/2018).



Sementara itu, Ketua Organizing Committee (OC) Piala Indonesia, Iwan Budianto menjelaskan, Piala Indonesia 2018 melibatkan 128 peserta terdiri atas 18 klub Liga 1, 24 klub Liga 2 dan 86 klub Liga 3.



Tim-tim ini tersebar hampir di seluruh wilayah nusantara. Untuk memudahkan perjalanan maupun akomodasi tim, PSSI membagi 16 zona berdasarkan wilayahnya. Masing-masing zona diisi tim-tim Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Akan tetapi, dari 16 zona ini ada juga yang tidak ada tim Liga 1 dan ada pula yang diisi dua tim dari Liga 1.



Dengan 128 peserta, Piala Indonesia akan dibagi dalam babak pendahuluan (128 besar), babak 64 besar (round 2), babak 32 besar (round 3), babak 16 besar (round 4), babak delapan besar (perempat final), babak empat besar (semifinal) dan final.



Untuk round 1 dan round 2 sistemnya satu pertandingan. Tuan rumah dari pertandingan ini adalah klub yang statusnya lebih rendah. Sistem pertandingan home and away mulai diterapkan di babak 32 besar sampai final.



“Pada pelaksanaan Piala Indonesia 2018, mulai round 1 sampai round 3 penetuan lawan akan diundi. Untuk round 1, tim Liga 1 atau Liga 2 dipastikan akan mendapatkan lawan dari tim Liga 3. Akan tetapi, tim Liga 3 juga punya peluang untuk menghadapi sesama tim Liga 3. Setelah round 1 selesai, round 2 di masing-masing zona kembali diundi dan demikian seterusnya sampai round 3. Pengundian penentuan lawan ini dilakukan agar masing-masing tim punya peluang yang sama,” jelas Iwan.



Berikut pembagian zona dan hasil undian jadwal pertandingan round I:



Zona 1

Kuala Nagroe (Liga 3) vs PSMS Medan (Liga 1)

PSBL Langsa (Liga 3) vs Persiraja Banda Aceh (Liga 2)

PSDS Deliserdang (Liga 3) vs Aceh United (Liga 2)

PS Keluarga USU (Liga 3) vs *Menunggu konfirmasi tim



Zona 2

Kepri 757 Jaya (Liga 3) vs PSPS Pekanbaru (Liga 2)

Persih Tembilahan (Liga 3) vs Semen Padang (Liga 2)

PES Pessel (Liga 3) vs Batang Anai FC (Liga 3)

PS Bintan (Liga 3) vs Nabil FC (Liga 3)



Zona 3

PS Bangka Selection (Liga 3) vs Sriwijaya FC (Liga 1)

Persimura Musi Rawas (Liga 3) vs PS Timah Bangka (Liga 3)

PS Belitung Timur (Liga 3) vs PS Bengkulu (Liga 3)

PS Benteng (Liga 3) vs Persijam Jambi (Liga 3)



Zona 4

Persitangsel (Liga 3) vs Bhayangkara FC (Liga 1)

Lampung Sakti FC (Liga 3) vs Perserang Serang (Liga 2)

Sakai Sambayan Lampung FC (Liga 3) vs Cilegon United (Liga 2)

Persilat Lampung Tengah (Liga 3) vs Persita Tangerang (Liga 2)



Zona 5

Persikabo Kabupaten Bogor (Liga 3) vs Persija Jakarta (Liga1)

Villa 2000 B (Liga 3) vs Persiwa Wamena (Liga 2)

Bogor FC (Liga 3) vs Persika Karawang (Liga 2)

Patriot Chandrabhaga (Liga 3) vs Bintang Kranggan (Liga 3)



Zona 6

PSKC Cimahi (Liga 3) vs Persib Bandung (Liga 1)

Maung Anom FC (Liga 3) vs Persibat Batang (Liga 2)

PSCS Cilacap (Liga 3) vs Persibangga Purbalingga (Liga 3)

Persibas Banyumas (Liga 3) vs PSGC Ciamis (Liga 3)



Zona 7

Persab Brebes (Liga 3) vs PSIS Semarang (Liga 1)

PSIP Pemalang (Liga 3) vs PSIR Rembang (Liga 2)

Persekat Tegal (3) vs Persik Kendal (Liga 2)

Persip Pekalongan ((Liga 3) vs Persijap Jepara (Liga 3)



Zona 8

Persiba Bantul (Liga 2) vs PS Tira (Liga 1)

Persitema Temanggung (Liga 3) vs PSIM Yogyakarta (Liga 2)

PSD Demak (Liga 3) vs PSS Sleman (Liga 2)

Persibara Banjarnegara (Liga 3) vs Gadjah Mada FC (Liga 3)



Zona 9

PSBK Blitar (Liga 3) vs Arema FC (Liga 1)

Persinga Ngawi (Liga 3) vs Persis Solo (Liga 2)

Madiun Putra (Liga 3) vs Blitar United (Liga 2)

Persekam Metro (Liga 3) vs Persega Trenggalek (Liga 3)



Zona 10

Persibo Bojonegoro (Liga 3) vs Madura United (Liga 1)

Persatu Tuban (Liga 3) vs Persegres Gresik (Liga 2)

Persepam Madura (Liga 3) vs Madura FC (Liga 2)

Persekap Pasuruan (Liga 3) vs Perssu Sumenep (Liga 3)



Zona 11

Persik Kediri (Liga 3) vs Persela Lamongan (Liga 1)

PSBI Blitar (Liga 3) vs Persebaya Surabaya (Liga 1)

Blitar Putra (Liga 3) vs Mojokerto Putra (Liga 2)

Persekabpas Pasuruan (Liga 3) vs Persid Jember (Liga 3)



Zona 12

PS Sumbawa Barat (Liga 3) vs Bali United (Liga 1)

PS Badung Bali (Liga 3) vs Persigo Semeru FC (Liga 2)

Persekaba Bali (Liga 3) vs Perse Ende (Liga 3)

PSKT Sumbawa (Liga 3) vs Persewangi Banyuwangi (Liga 3)



Zona 13

Kota Baru FC (Liga 3) vs Barito Putra (Liga 1)

Persibeng Bengkayang (Liga 3) vs Martapura FC (Liga 2)

Persipon Pontianak (Liga 3) vs Kalteng Putra (Liga 2)

Perseban Banjarmasin (Liga 3) vs Persibun Pangkalan Bun (Liga 3)



Zona 14

Persekap Kapuas (Liga 3) vs Mitra Kukar (Liga 1)

PSAD Balikpapan (Liga 3) vs Borneo FC (Liga 1)

Deltras Sidoarjo (Liga 3) vs Persiba Balikpapan (Liga 2)

Persida Sidoarjo (Liga 3) vs menunggu konfirmasi lawan



Zona 15

Persidrap (Liga 3) vs PSM Makassar (Liga 1)

Persbul Buol (Liga 3) vs Persbit Bitung (Liga 3)

Persidago Gorontalo (Liga 3) vs Matra Mamuju (Liga 3)

Persiter Ternate (Liga 3) vs Celebest FC (Liga 3)

Persipal Palu (Liga 3) vs menunggu konfirmasi lawan



Zona 16

Yahukimo FC (Liga 3) vs Persipura Jayapura (Liga 1)

Persintan Intan Jaya (Liga 3) vs Perseru Serui (Liga 1)

Persewar Waropen (Liga 3) vs PSBS Biak (Liga 2)

Pelauw Putra (Liga 3) vs Perseka Kaimana (Liga 3)









(KRS)