Jakarta: Undian putaran regional Liga 3 Indonesia telah rampung terlaksana di Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jakarta Utara, Jumat 14 September malam WIB. Terhitung, ada 68 klub dari seluruh penjuru Tanah Air yang berhak melaju ke fase tersebut.



68 klub yang ikut undian berasal dari 10 regional berbagai wilayah Indonesia seperti, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali Nusa Tenggara serta Papua. Mereka berhak melaju ke putaran regional setelah sukses bersaing di level provinsi.

Kompetisi di putaran regional menggunakan format kandang tandang. Namun, pertandingannya akan langsung berlanjut menuju adu penalti apabila ada skor agregat yang imbang setelah memainkan leg kedua.



Proses undian terpantau dilakukan seadil mungkin. Tidak ada perwakilan provinsi yang ikut terlibat dan bisa disaksikan langsung secara live streaming juga. Adapun, pihak yang mengambil bola undian berasal dari kalangan wartawan dan pejabat PSSI.







Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria, mengatakan hampir seluruh provinsi di wilayah Indonesia telah menggelar kompetisi untuk mewujudkan final putaran regional. Provinsi yang absen kompetisi hanya Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta.



"Nusa Tenggara Barat tetap merampungkan kompetisi meskipun terkendala bencana gempa bumi Lombok. Kalimantan Tengah belum diketahui siapa yang lolos karena belum menyelesaikan kompetisi tingkat provinsi," ujar Tisha.



Pertandingan pertama putaran regional ini dijadwalkan bergulir pada Sabtu 29 September mendatang. Pertandingan pertamanya sudah bisa bergulir untuk wilayah Jawa pada Senin 24 September mendatang.



Berikut hasil undian putaran regional Liga 3 Indonesia 2018:



Sumatera 1

PSDS vs Bye

Solok FC vs PS Bhineka

Batanghari FC vs Batang Anai

Medan Utama vs Bye



Sumatera 2

Putera Kundur vs PS Petualangan

AS Abadi FC vs Sakai Sambaian

PS Bangka Selatan vs Putera PB

PS Bengkulu vs Bye



Jawa 1

Pro Direct vs Perssi Sukabumi

Persikab vs Bintang Timur

Persikota vs Maung Anom

Persem Mojokerto vs Persikasi



Jawa 2

Persekabpas vs PSIS Jaksel

Persibara vs Berlian Rajawali

Persega vs Persedkab Kediri

Persab Brebes vs Bye



Jawa 3

Jakarta Timur FC vs Persema 1953

Deltras Sidoarjo vs Lamongan FC

Persitas vs PSD Demak

PSKC Cimahi vs Bye



Jawa 4

Super Progresif vs PSID Jombang

Persitangsel vs Putra Sinargiri

PSIP Pemalang vs Blitar Putra

PS Kota Pahlawan vs Bye



Kalimantan

PSPU Bontang vs Bontang City FC

Kalimantan Tengah (belum selesai kompetisi) vs Perseta Tanah Laut

Kota Baru FC vs Bye



Sulawesi

Persmin vs Persma

Kreasindo FC vs Persido

PS Wonua Wombana vs Palopo United

Persibone vs OTP 37 FC



Bali Nusa Tenggara

Putra Tresna Bali vs PS Kupang

Persilotim vs PSN Ngada



Maluku dan Maluku Utara

Ambon United vs Persiter



Papua dan Papua Barat

Persema Papua vs Persemi Mimika

Persitoli vs Nafri FC

Persis Kota Sorong vs Persewar Waropen

Persisoss vs Persikos Kota Sorong









(KAU)