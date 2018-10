Jadwal Liga 1 Indonesia Hari ini

Jakarta: Liga 1 Indonesia akan kembali berlangsung pekan ini. Beberapa klub akan memulai pekan ke-25 pada Sabtu 13 Oktober ini.



Tim papan bawah Perseru Serui akan mencoba keluar dari zona merah kala menjamu Persela Lamongan. Dari 24 laga yang telah dilalui Perseru, mereka baru mampu mengumpulkan 24 laga. Persela tentu berharap bisa memanfaatkan laga ini untuk mengatrol posisi mereka di klasemen sementara yang kini bertengger di posisi 10 dengan tabungan 32 poin dari 24 laga.

Sementara klub penghuni zona degradasi lainnya, PSIS Semarang, akan menjamu Barito Putera. PSIS yang saat ini bercokol di posisi 16 klasemen akan menghadapi Barito yang duduk di posisi ke-7 klasemen. Kemenangan akan mengangkat posisi PSIS keluar dari zona degradasi, sementara bagi Barito kemenangan atas PSIS bisa membawa mereka ke tiga besar klasemen.



Lalu ada juga laga antara Persebaya Surabaya kontra Borneo FC. Persebaya yang berada di posisi 14 klasemen tentu menginginkan kemenangan guna menjauhkan mereka dari papan bawah klasemen. Sementara kemenangan bisa mengangkat posisi Borneo ke enam besar.



Jadwal lengkap Liga 1 Indonesia Sabtu (13/10) ini:



Perseru Serui vs Persela Lamongan (13.30 WIB Streaming)



PSIS Semarang vs Barito Putera (15.30 WIB Indosiar)



Persebaya Surabaya vs Borneo FC (18.30 WIB Indosiar)



