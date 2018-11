Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Indonesia Hari Ini

Jakarta: Para pencinta sepak bola akan disuguhkan sejumlah pertandingan sepak bola akhir pekan pada Sabtu 3 November. Termasuk laga-laga di Liga 1 Indonesia 2018. Setidaknya ada tiga laga tersaji pada hari ini.



Bhayangkara kontra Persib menjadi sajian pembuka Liga 1 Indonesia hari ini. Kedua tim akan saling beradu memperebutkan tiga poin guna menjaga persaingan dalam memperebutkan gelar.

Saat ini, Persib menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan mengoleksi 46 poin. Mereka hanya terpaut empat poin dari PSM Makassar yang berada di puncak klasemen.



Sementara itu, Bhayangkara juga tak ingin kehilangan poin pada laga ini. Mengingat, kesempatan mereka untuk bersaing meraih gelar juga masih terbuka. Sejauh ini, mereka menempati peringkat keempat dengan mengoleksi 43 poin alias terpaut tujuh poin dari PSM.



Selain laga ini, masih ada laga seru lainnya yang akan disuguhkan pencita sepak bola Tanah Air. Laga itu adalah antara Bali United kontra Madura United.





Berikut jadwal lengkap pertandingan Liga 1 Indonesia pada Sabtu 3 November WIB:



16:00: Bhayangkara vs Persib Bandung (live Indosiar)

18:30: Bali United vs Madura United (live Indosiar)

18:30: PSMS Medan vs Borneo FC





