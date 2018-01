Jadwal Siaran Langsung Laga Piala Presiden Hari Ini

Jakarta: Perhelatan Piala Presiden 2018 sudah memasuki hari ketiga. Hari ini, Kamis 18 Januari empat klub yang tergabung di Grup C akan bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.



Persebaya yang berstatus tim promosi di Liga 1 musim ini akan menjajal kekuatan PS TNI pada pertandingan pertama hari ini. Bisa dibilang ini adalah pertemuan pertama kedua tim dalam sejarah sepak bola Indonesia.

Namun, Green Force dipastikan tidak bisa menurunkan empat pemain mereka dalam laga nanti sore. Empat pemain yang dimaksud adalah Osvaldo Haay, Irfan Jaya, Rachmat Irianto, dan M. Hidayat. Untuk tiga nama awal semua sedang bergabung dalam pemusatan latihan timnas U-23, sedangkan Hidayat mengalami cedera.



Sementara itu, PS TNI yang dilatih Rudy Eka Priyambada tentu tak hanya mewaspadai pemain di lapangan. Mereka juga diperhadapkan dengan Bonek yang akan memadati Stadion GBT.



Pertandingan kedua di Grup C akan mempertemukan Madura United vs Perseru Serui. Bagi Madura ini adalah waktunya unjuk gigi usai menjadi juara Suramadu Super Cup pekan lalu.



Laskar Sape Kerrab akan menjadi Perseru sebagai lawan yang ideal pada kiprah pertama mereka di Piala Presiden. Sementara sang lawan turun dalam laga nanti dengan nothing to lose. Perseru mengaku tidak memiliki target apa-apa.



Berikut jadwal siaran langsung Piala Presiden hari ini:



Persebaya Surabaya vs PS TNI (pukul 15.30 WIB - Live Indosiar)

Madura United vs Perseru Serui (pukul 19.30 WIB - Live O Channel)









(KRS)