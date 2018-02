Cahill: Chelsea Berada di Persimpangan

Kekalahan Chelsea atas Watford membuat posisi Antonio Conte menjadi sangat rawan. Menyusul hasil minor tersebut, muncul beberapa nama yang siap menjadi pengganti Conte di Stamford Bridge. . Meski menelan kekalahan memalukan, manajer asal Italia itu sama sekali 'tidak khawatir' posisinya akan digantikan oleh figur lain. Pada sesi konferensi pers pasca-pertandingan, eks pelatih Juventus tampak legawa sekalipun manajemen klub menendangnya dari kursi kepelatihan. . "Saya tidak khawatir. Besok adalah hari baru. Mungkin saya akan tetap melatih Chelsea, mungkin juga tidak," ujar Conte dikutip dari laman resmi klub. "Saya akan mencoba segalanya, jika tidak cukup, klub tahu apa yang bisa mereka putuskan," sambungnya. . @medcomid telah merangkum sedikitnya delapan kandidat pengganti Antonio Conte di @chelseafc. Siapa saja mereka? Simak ulasannya dengan mengunjungi situs di link kami ya! . #conte #antonioconte #chelseafc #cfc #chelsea #epl #bpl #ligainggris

