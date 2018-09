Harry Maguire Ungkap Alasannya Bertahan di Leicester

London: Harry Maguire mengungkapkan alasannya tetap bertahan bersama Leicester City. Ia mengambil keputusan itu karena merasa sudah berhutang budi dengan The Foxes yang telah membesarkan namanya.



Maguire tampil memukau bersama Inggris di Piala Dunia. Ia juga membantu The Three Lions lolos ke semifinal.

Penampilan Maguire lantas mendapat banyak perhatian dari sejumlah klub top di Eropa. Termasuk Manchester United. Mereka dikabarkan ngotot untuk mendatangkan pemain berusia 25 tahun tersebut.



Tak tanggung-tanggung, Setan Merah dikabarkan menyiapkan dana sebesar 65 juta pounds atau setara dengan Rp1,23 triliun demi mendapatkan Maguire. Namun, tawaran tersebut tampaknya tidak membuat Maguire tertarik bergabung dengan United. Ia justru lebih memilih bertahan bersama Leicester.



"Saya berbicara dengan Leicester setelah sedikit tertarik dari klub, dan mereka mengulangi bahwa saya tidak dijual dan saya menghormati keputusan itu," kata Maguire.



"Mereka memberi saya kesempatan untuk bermain di Liga Premier, ketika saya baru saja didegradasi dengan Hull. Mereka telah memberi saya platform untuk bermain di Piala Dunia, jadi saya merasa saya berhutang kepada mereka dan saya menghormati keputusan itu. Sekarang saya menantikan musim ini." tambahnya.



Saat ini, Maguire sedang melakukan persiapan untuk tampil bersama timnas Inggris di dua laga internasional dua pekan ke depan. Dalam periode itu, mereka akan menghadapi Spanyol dan Swiss.



