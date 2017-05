Taklukkan Man United, Perpisahan Manis Tottenham di White Hart Lane

Metrotvnews.com, London: Tottenham Hotspurs menjalani perpisahan sempurna dengan Stadion White Hart Lane. Dalam laga terakhir di Stadion yang sudah mereka pakai dalam 118 tahun, Spurs menang atas United dengan skor tipis 2-1 atas Ma Manchester United, Minggu 14 Mei malam WIB.



Bermain dalam laga terakhir di White Hart Lane, Spurs tampil dominan sejak awal laga. Bahkan, mereka sudah unggul saat pertandingan baru memasuki menit keenam. Victor Wanyama berhasil menanduk bola hasil umpan Ben Davies.

Selepas gol Wanyama, The Lilywhites ogah tampil bertahan. Mereka tetap menekan United. Sementara itu, The Red Devils praktis hanya mampu bertahan dan sesekali melakukan serangan balik. Pada babak pertama, skor berakhir dengan keunggulan Spurs 1-0.Pada babak kedua, gol cepat kembali terjadi. Spurs memperlebar jarak menjadi 2-0 setelah Harry Kane ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-48. Kali ini Christian Eriksen menjadi kreator terciptanya gol tersebut.Mendapat dukungan penuh dari suporter yang hadir langsung di White Hart Lane, Spurs terus mencoba untuk membobol gawang United. Akan tetapi, anak asuh Jose Mourinho justru berhasil menipiskan jarak menjadi 1-2 usai Wayne Rooney membobol gawang Hugo Lloris pada menit ke-71.Pertandingan berubah menjadi seru usai gol Rooney, kedua tim ngotot untuk mencetak gol tambahan. Baik Tottenham maupun United sama-sama saling serang demi bisa membobol gawang. The Red Devils cenderung aktif mengurung pertahanan Spurs dalam lima menit akhir laga.Namun, tak ada lagi gol yang tercipta dalam pertandingan ini. Kemenangan 2-1 atas United menjadi kado manis perpisahan Tottenham dengan Stadion White Hart Lane yang sudah mereka gunakan sejak 118 tahun yang lalu.Selanjutnya, White Hart Lane akan dirobohkan dan diganti dengan bangunan stadion yang baru. Selama stadion baru dibangun, Tottenham akan bermarkas di Satdion Wembley.Sebagai informasi, Tottenham selalu berhasil menang dalam partai kandang musim ini. Rekor 100 persen di kandang menjadi kado manis perpisahan dengan White Hart Lane. Perpisahan sempurna.Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Dier, Wanyama; Eriksen, Dele Alli, Son; Kane.De Gea; Bailly, Jones, Smalling; Tuanzebe, Carrick, Rooney, Blind; Lingard, Mata; Martial.(KRS)