MU Paksa Chelsea Merana di Old Trafford

Metrotvnews.com, Manchester: Manchester United sukses membuat pemimpin klasemen sementara Liga Primer Inggris, Chelsea merana ketika bermain di Old Trafford. The Blues dipaksa menyerah 0-2 oleh pasukan Jose Mourinho.



Pada game week ke-33 ini, gawang Chelsea yang dikawal Asmir Begovic harus dibobol lewat sepakan Marcus Rashford menit ketujuh dan Ander Herrera pada menit ke-49.

Chelsea juga kalah untuk urusan tembakan ke arah gawang. MU mampu menghadirkan sembilan tembakan sepanjang pertandingan. Sebaliknya The Blues hanya lima. Padahal kalau ditilik dari penguasaan bola, Chelsea unggul 52 persen.Namun keunggulan ball possesion dianggap percuma, sebab pemain kunci Chelsea, Eden Hazard tampil tak sempurna. Pemain internasional Belgia itu tak bisa berkutik setelah mendapatkan pengawalan ketat dari Ander Herrera.Absennya Marcos Alonso juga memberi andil bagaimana lini tengah The Blues tak mampu mengimbangi permainan cepat dari tuan rumah. Alhasil, Rashford mampu mencetak gol cepat pada menit ketujuh, usai mendapatkan umpan dari Herrera.Herrera juga yang membuat MU kian mengungguli Chelsea setelah sepakan kerasnya yang membentur pemain The Blues, mengecoh Asmir Begovic yang pada laga ini turun menggantikan posisi Thibaut Courtois karena cedera.Dua gol yang dilesakkan Setan Merah tak mampu dibalas Chelsea, sehingga mereka tetap memimpin klasemen dengan hanya unggul empat poin dari Tottenham Hotspur. Sedangkan untuk Red Devils, kemenangan ini mengangarkan mereka ke posisi kelima dengan koleksi 60 poin, sekaligus melanjutkan tren positif MU yang belum terkalahkan dalam 22 laga di ajang Liga Premier..De Gea; Valencia, Bailly, Rojo, Darmian; Fellaini, Herrera, Pogba; Lingard, Young, Rashford.Begovic; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kante, Matic, Alonso; Pedro, Hazard, Costa.(FIR)