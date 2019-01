Jadwal Siaran Langsung Newcastle vs MU Dini Hari Nanti

Jakarta: Matchday ke-21 Liga Primer Inggris 2018--2019 kembali bergulir pada Kamis 3 Januari dini hari WIB. Terdapat dua tim besar akan bertanding pada laga nanti. Di antaranya adalah Chelsea dan Manchester United.



Chelsea akan diperhadapkan lawan relatif ringan pada laga nanti. Pasalnya, The Blues dijadwalkan menjamu Southampton yang merupakan tim papan bawah di Stadion Stamford Bridge.

Ini menjadi momentum pas Chelsea untuk mempertahankan posisi mereka di empat besar. Saat ini, The Blues berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan mengoleksi 43 poin dan hanya terpaut dua poin dari Arsenal yang berada di posisi kelima.



Nasib serupa juga didapat United nanti. Mereka akan berduel dengan tim papan bawah Newcastle United (posisi ke-15). Namun, Red Devils diprediksi akan kesulitan merebut tiga angka lantaran akan bermain di markas The Magpies nanti. Sebab, Newcastle juga bertekad untuk mempersembahkan kemenangan untuk fannya di markas sendiri.



Selain itu, Newcastle juga akan meraih poin demi terhindar dari ancaman zona degradasi. Saat ini, mereka mengoleksi 18 poin dan hanya terpaut tiga poin dari Burnley yang berada di posisi ke-18.





Berikut jadwal lengkap pertandingan Liga Primer Inggris 2018--2019, Kamis 3 Januari dini hari WIB:



02:45: Bournemouth vs Watford (live beIN Sports 3)

02:45: Chelsea vs Southampton (live beIN Sports 2)

02:45: Huddersfield Town vs Burnley FC

02:45: West Ham United vs Brighton & Hove Albion

02:45: Wolverhampton Wanderers vs Crystal Palace

03:00: Newcastle United vs Manchester United (live beIN Sports 1 & MNCTV)





