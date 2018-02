Kegagalan Wenger di Mata Henry

London: Kinerja Arsene Wenger yang sudah tidak memberikan gelar Liga Primer Inggris untuk Arsenal selama 14 musim, mendapat sorotan dari legenda Arsenal Thierry Henry.



Ia menilai pelatih asal Prancis itu gagal membuat Arsenal tampil konsisten sehingga menyebabkan kegagalan mereka dalam mencapai prestasi di Liga Primer Inggris.

Terakhir kali, pelatih asal Prancis tersebut membawa The Gunners meraih gelar pada kasta tertinggi di Negeri Ratu Elizabeth itu pada musim 2003--2004.



Bahkan, Wenger sudah gagal membawa Arsenal meraih gelar Liga Inggris pada musim ini. Saat ini, tim Meriam London harus tercecer di posisi keenam klasemen sementara dengan mengoleksi 45 poin. Mereka tertinggal 27 poin dari Manchester City yang berada di puncak klasemen.



Baca: Ini Format Turnamen Anniversary Cup



"Anda harus konsisten. Kami melihat mereka mengalahkan Chelsea, melihat mereka bermain bagus di kandang selama bermusim-musim di liga dan juga di Liga Champions. Tetapi, tidak ada konsistensi yang ditunjukkan Arsenal. Terkadang, Anda harus memiliki permainan sebaik mungkin," ujar Henry.



"Mereka terlihat seperti bersemangat saat menghadapi tim bagus. Tetapi, mereka harus bisa menenangkan diri usai meraih hasil bagus karena tidak akan tahu apa yang akan terjadi di pertandingan selanjutnya," lanjutnya.



"Mereka belum pernah memenangkan liga selama 14 musim berturut-turut. Orang-orang sangat menginginkan gelar liga. Ketika saya bertemu dengan fan Arsenal, mereka sering bertanya mengapa kami tidak bisa memenangkan liga," tutur Henry.



Baca: Fernandinho jadi Tumbal Kemenangan City



Selain di liga, Arsenal juga gagal meraih dua gelar pada turnamen domestik pada musim ini, di antaranya Piala FA dan Piala Liga Inggris. Teranyar, The Gunners gagal meraih trofi Piala Liga usai dikalahkan Manchester City dengan skor 0-3 pada final, Minggu 25 Februari.



Kegagalan juga didapat Arsenal di Piala FA. Mereka harus tersingkir di babak ketiga usai dikalahkan Nottingham Forest dengan skor 2-4 pada Januari.



Meski demikian, Wenger masih punya kesempatan untuk meraih satu gelar di Liga Europa. Saat ini, Arsenal berhasil menembus babak 16-besar. Pada babak itu, The Gunners akan menghadapi AC Milan. (Soccerway)





Video: Luis Milla Pimpin Latihan Gabungan Timnas U-19 dan U-23









(RIZ)