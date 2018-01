Rapor Pemain Usai Arsenal Singkirkan Chelsea

London: Arsenal berhasil lolos ke final Piala Liga Inggris usai menundukkan Chelsea dengan skor 2-1. The Gunners menantang Manchester City pada babak final.



Pertandingan berlangsung sengit sejak awal pertandingan. Chelsea membuka keran gol terlebih dahulu pada menit ketujuh. Aksi Eden Hazard mampu mengoyak gawang David Ospina.

Namun, bek Chelsea Antonio Rudiger melakukan blunder dengan menciptakan gol bunuh diri pada menit ke-12. Lalu, Arsenal baru memastikan kemenangan pada menit 60 melalui Granit Xhaka.

Meski Chelsea menelan kekalahan, pemain The Blues Eden Hazard tetap menjadi pemain dengan nilai tertinggi versi who scored. Sedangkan di kubu Arsenal, Nacho Monreal dan Jack Wilshere menjadi pemain dengan nilai tertinggi.Berikut ini rapor pemain usai Arsenal menundukkan Chelsea versi who scored:Ospina (6,1)Monreal (7,5)Mustafi (7,3)Koscielny (7,2)Bellerin (6,6)Xhaka (7.4)Elneny (6,9)Wilshere (7,5)Iwobi (7,0)Lacazette (6,8)Oezil (7,1)Ramsey (6,1)Kolasinac (6,0)Caballero (6,2)Azpilicueta (6,5)Christensen (6,1)Rudiger (6,0)Moses (6,1)Kante (7,1)Bakayoko (7,5)Alonso (6,8)Willian (6,0)Pedro (7,0)Hazard (8,4)Barkley (6,3)Zappacosta (6,2)Batshuayi (6,0)(ASM)