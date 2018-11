Review Liga Primer Inggris Pekan ke-12: Laga ke-300 Mourinho Tercoreng

Sebelum libur jeda internasional, Manchester City membuktikan dominasi mereka di puncak klasemen Liga Primer Inggris 2018--2019. Fakta itu lahir setelah mereka melewati ujian bertajuk derby Manchester dengan kemenangan.



Pekan ke-12, City kedapatan menjamu rival sekota mereka, Manchester United. Sebelum kick-off, kedua klub sama-sama punya kepercayaan diri tinggi, mengingat hasil pada tiga laga belakangan yang mereka lakoni.

Tapi setelah itu, City bermain lebih apik ketimbang United. Sebaliknya, tanpa kehadiran Paul Pogba karena cedera dan diturunkannya Marouane Fellaini sejak awal, tak terlihat permainan ciamik Setan Merah saat mempermalukan Juventus pada ajang Liga Champions tengah pekan lalu.



Hingga akhirnya wasit Anthony Taylor meniup peluit panjang pertandingan berakhir, City menyudahi laga dengan skor yang cukup meyakinkan, 3-1.



Kemenangan yang jelas membuat pasukan Josep Guardiola kokoh di puncak klasemen dengan 32 poin. Meski demikian bagi City, kemenangan ini tak serta merta membuat mereka tanpa ancaman. The Citizens kini masih dalam intaian Liverpool yang merangsek ke posisi dua klasemen.



Di satu sisi, United harus turun peringkat ke posisi delapan klasemen lantaran baru mengumpulkan 20 angka. Selain tergusur, kekalahan ini juga menandai beberapa fakta yang harus diterima United.



Seperti dari selisih gol yang mereka miliki saat ini (20-21). Untuk pertama kalinya sejak 1977--1978 United memiliki selisih gol negatif dalam 12 pertandingan pembuka musim. Selain itu, dengan menelan empat kali kekalahan dalam 12 laga awal, berarti United mengulangi catatan hitam 27 tahun silam.



Sementara khusus bagi Jose Mourinho, sejatinya laga melawan City adalah pertandingan spesial buatnya. Sebab ia telah membuat 300 laga di Liga Primer Inggris. Sayangnya, Guardiola berhasil mencorengnya dengan kekalahan 3-1.



Dua Klub London Kompak Bermain Imbang

Sementara itu Liverpool naik peringkat ke posisi dua usai berhasil memanfaatkan kemenangan kandang melawan Fulham 2-0. Kenaikan peringkat itu tak lepas juga dengan hasil imbang tanpa gol yang didapat Chelsea saat menjamu Everton. Pasukan Maurizio Sarri dibuat frustrasi lantaran harus menghadapi tembok tebal The Toffees.



Sejalan dengan Chelsea, klub Kota London lainnya, Arsenal juga gagal memanfaatkan laga kandang. Bermain di Emirates Stadium, pasukan Unai Emery ini hanya bermain imbang 1-1 dengan Wolverhampton.



Atas hasil tersebut, Arsenal mulai melebarkan jarak mereka dengan empat besar. Jarak terdekat The Gunners dengan posisi keempat yang ditempati Tottenham Hotspur. Keduanya berselisih tiga poin.



